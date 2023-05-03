Единственный в крае народный промысел отметил 35-летие выставкой

Один из самых интересных народных промыслов края — «Турина гора» — отметил юбилей большой выставкой «Люди одного огня». На Севере так называется семья. Туриногорцы — это тоже большая семья, где каждый человек созидают в своем творческом ключе, подчиняя любой материал своему замыслу.

В авангарде

Керамика — древнейший материал, по своим свойствам не имеющий равных. Не зря есть даже легенда о том, что первый человек был сотворен из глины.

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова отметила на выставке, что каждый туриногорец буквально «поцелован Богом». Она обратила внимание, что кроме творческого таланта у руководителя «Туриной горы» Владимира Москвитина есть незаурядные менеджерские качества. «Одно дело — творить у себя в каморке, другое — собрать вокруг себя целую компанию самых разных мастеров, придать промыслу высокий статус и удерживать его 35 лет».

Президент Торгово-промышленной палаты края Борис Чесноков отметил, что становление российской истории неразрывно связано с вкладом купцов и промышленников. Они стояли у истоков становления транспортной, социальной и финансовой инфраструктуры. Благодаря их созидательной энергии Россия стала ведущей мировой державой. Объединение опыта прошлого и научно-технического развития, а также определенная смелость российского народа — это и есть фундамент развития предпринимательства в новейшей истории.

«Владимир Москвитин в своей работе возрождает национальный культурный код, — сказал Чесноков. — Он показывает, что предпринимательство — это не только и не столько желание извлечь сиюминутную прибыль, но желание сделать жизнь вокруг себя лучше. Таких людей объединяет одно качество — они увлечены своим делом и ставят цели, входящие за пределы человеческой жизни. Они творят будущее своих детей и своей страны».

«Турина гора» всегда в авангарде столичных выставок, представляющих Алтайский край, и неизменно притягивает к себе внимание зрителей. Работы мастеров есть в фондах всех государственных музеев.

Выставка «Люди одного огня». Анна Зайкова.

Традиции и современность

«Турина гора» — промысел необычный и уникальный. В его основе не многовековая традиция их недр народного искусства, а творческое разнообразие художественного видения и мышления каждого мастера. Промысел имеет городские корни, он зародился в Барнауле, а туриногрцы — выходцы из местных учебных заведений, которые выросли в городской среде и впитали традиции алтайской школы живописи, особенно пейзажной.

Прошлое Алтая также повлияло на художественное видение туриногорцев. В их работах находят отражение темы пазырыкской культуры и эпохе ранних кочевников. Мастера пользуются стилевыми приемами и по-своему интерпретируют это наследие в керамике.

Директор Художественного музея Инна Галкина сказала на открытии, что в фондах хранится достаточно много произведений туриногорцев и выразила надежду на то, что в отремонтировано здании музея керамические изделия займут место не только в хранилищах, но и в интерьерах.

Выставка «Люди одного огня». Анна Зайкова.

Люди и глазурь

«Турина гора» родилась на заре перестройки в 1988 году. Сначала был организован кооператив «Керамика», к предпринимателю Владимиру Москвитину присоединилась группа художников-энтузиастов. По задумке «Турина гора» должна была стать местом, где каждый мог бы выразить свои творческие амбиции и найти своего зрителя и покупателя. В общем, гармонично соединить искусство и коммерцию.

Москвитин создал для этого производственную и сырьевую базу на территории бывшего кирпичного завода. Там же расположились мастерские художников. Среди участников значились известные мастера своего дела — Елена Булатова, Евгений Скурихин, Алена Пикалова, Владимир Артемьев, Инна Паршукова, Ида Пояскова, Юрий Мингулов, Юрий Капустин, Надежда Петрова, Татьяна Дедов. Каждый из них внес свою лепту в становление будущего промысла, определив направления и жанры.

Тогда же были положены основы интересной техники подглазурной росписи и самой технологии создания фаянсовых изделий. Подглазурная роспись предполагает нанесение красок на готовое, но неглазурованное изделие. Обжиг выполняется только после того, как рисунок будет полностью нанесен. Изделие обжигают при температуре в 1350 °C.

Краски наносятся с помощью пера или кисти. Для современного фарфора нередко используются пульверизаторы и специальные подглазурные карандаши. Очень важно, чтобы консистенция красителя была достаточно плотной так, чтобы он не растекался по поверхности фарфора.

Выставка «Люди одного огня». Анна Зайкова.

Древнее место

Почти сразу на смену тривиальному названию «Керамика» пришло таинственное «Турина гора». Местечко с таким именем есть неподалеку от Барнаула, в районе мясокомбината. Здесь при раскопках в 70-х годах ХХ века археологи нашли останки животных, каменные орудия труда и фрагменты керамических изделий показали. Это означало, что еще в раннем железном веке здесь было поселение древнего человека.

Это историческое место, богатое к тому же пригодной для керамического производства глиной, стало не только первой сырьевой базой, но и дало название центру производства художественной керамики в Барнауле.

Единственный и неповторимый

«Турина гора» почти сразу стала участвовать во всевозможных выставок. Знаковой стала московская экспозиция 1991 года, где на интересную керамику обратили внимание представители Ассоциации народных художественных промыслов России. «Турина гора» вошла в эту ассоциацию и встала в ряд с известнейшими промыслами — гжелью, палехом, хохлома, кубачи, скопинская художественная керамика.

Барнаульский промысел — единственный в крае, кто несет высокое звание народного промысла. За годы его существования членами этой большой семьи стали больше 150 художников. Мастерство и опыт передается от именитых мастеров молодым керамистам, продолжает совершенствоваться техника подглазурной росписи по фаянсу с почти абсолютной цветовой палитрой пигментов и глазури. Работы мастеров похожи на настоящие живописные картины с потрясающим акварельным эффектом.

На выставке «Люди одного огня» экспонируются работы, созданные специально к юбилею, а также произведения прошлых десятилетий. Большинство из них выполнили старые туриногорцы, работавшие на промысле в разное время и оставившие свой яркий и неповторимый след. Такая ретроспектива позволяет проследить путь становления «Туриной горы», постепенное формирование техники, изменения в палитре, прирастание новыми формами, жанрами, темами и сюжетными линиями.