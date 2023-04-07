От скифов до монголов. В Барнауле открылась уникальная выставка, посвященная истории кочевников Алтая

На выставке «Кочевники. Покорители пространств и времен» в Краеведческом музее барнаульцам и гостям города предлагают увидеть уникальные артефакты археологических культур на территории Лесостепного и Горного Алтая с от VI века до н.э. и заканчивая XIII-XIV вв. н.э.

Подарок к юбилею

В год своего 200-летия Краеведческий музей подготовил необычный проект, посвященный археологическим находкам времен кочевничества на Алтае. Выставка стала результатом работы сразу четырех музеев — Алтайского краеведческого, музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока Института археологии и этнографии СО РАН, музея археологии и этнографии Алтая АлтГУ, а также частного музея «Мир времени».

«Какой лучший подарок для жителей Барнаула и Алтайского края мы могли сделать в свой юбилей? Это возможность увидеть историю развития древнего Алтая и знаменитую пазырыкскую культуру. Поэтому пришла мысль созвониться с коллегами из других музеев и попросить их предоставить на время материалы пазырыкской культуры, в частности и с плато Укок. Это позволяет понять на какой территории мы живем, как она развивалась, кто здесь жил и какая была культура», — рассказала директор Краеведческого музея Наталья Вакалова.

По ее словам, более 600 экспонатов, включая уникальные артефакты, датируемые от VI века до н.э. и заканчивая XIII-XIV вв. н.э. охватят периоды поздней древности, раннего и развитого средневековья на территории Лесостепного и Горного Алтая.

Зарождение кочевничества и пазырыкская культура

Первый зал выставки посвящен скифскому времени, примерно с 6 века до н.э., когда люди стали переходить к кочевому скотоводству. Здесь можно увидеть предметы из погребения воина каменской культуры. Этот курган был раскопан в 1960-е годы возле Камня-на-Оби, где нашли украшения, оружие, предметы быта, конское снаряжение и предметы в зверином стиле.

Выставка «Кочевники. Покорители пространства и времен». Анна Зайкова.

Всемирно известную пазырыкскую культуру Горного Алтая представят археологические артефакты из собрания новосибирского музея при СО РАН. Эти предметы отличаются своей сохранностью — мерзлота помогла сохранить органические материалы погребений: предметы из войлока, дерева, кости и бронзы. Например, здесь можно увидеть головной убор, конское снаряжение, оружие, украшения, различные предметы быта.

Время, когда на жителей Южной Сибири влияли кочевые империи Центральной Азии — Хуннуская, Сяньбийская и Жужанская, отражается в материалах из собрания музея При Алтайском госуниверситете. Этот период представлен булан-кобинской археологической культурой — украшениями, оружием, образцами тканей и уникальным поясным набором с пряжкой.

Выставка «Кочевники. Покорители пространства и времен». Анна Зайкова.

Необычное средневековье

Одними из самых ярких страниц в истории Алтая, стали времена, когда он являлся частью тюркских империй Центральной Азии, а позднее Монгольской империи. Этот период представлен предметными комплексами памятников Лесостепного и Горного Алтая.

По мнению создателей выставки, особый интерес у посетителей могут вызвать образцы боевого оружия ближнего и дальнего боя, детали доспехов, предметы быта и культа, детали конской амуниции, мужские и женские украшения, образцы древних тканей, изделия, выполненные в скифо-сибирском зверином стиле. В разные периоды их изготавливали из бронзы, железа, золота и серебра.

Выставка «Кочевники. Покорители пространства и времен». Анна Зайкова.

Также посетители выставки смогут увидеть графические реконструкции воинов Алтая и исторические реконструкции от работников Краеведческого музея.

Посмотреть выставку можно до 28 мая в выставочном зале АГКМ по адресу: ул. Ползунова, 39.