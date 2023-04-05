Барнаульцев опрашивают, нужен ли городу музей погребальной культуры

Студенты Алтайской академии гостеприимства загорелись идеей создать в Барнауле второй в России музей погребальной культуры. Они опрашивают барнаульцев, нужен ли городу такой культурный уголок. Кстати, первый и единственный музей смерти находится в Новосибирске.

Если барнаульцам понравится идея, то в городе может появиться музей, в котором расскажут о бальзамирования и танатокосметологии, об истории кремации, покажут траурные наряды и посмертные фотографии.

Кроме того, студенты хотят открыть зал ритуальных принадлежностей и погребальных обрядов в мировых религиях.

Ольга Сикорская,

преподаватель Алтайской академии гостеприимства , руководитель проекта:

В России в последнее время идет процесс возрождения духовности и повышается интерес к историческим традициям. А погребальная культура — неотъемлемый элемент духовное наследия любого цивилизованного общества. Идею проекта студенты предложили после посещения подобного музея в Новосибирске. Они активно работают над тем, чтобы создать такой у нас.

Принять участие в опросе можно здесь.

Ранее мы рассказывали о музее смерти, который находится в Новосибирске.

Там можно сделать селфи у гроба в виде бутылки водки, купить черепок, пройти аттракцион виртуальной реальности «Как все происходит в крематории», где показан процесс «изнутри».

В Барнаул оттуда привозят экспонаты. Например, в 2022 году из Новосибирского мировой мемориальной культуры доставили уникальную коллекцию мужских и женских костюмов, украшений, предметов быта, портретов и гравюр XIX века.