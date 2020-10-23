Как совершить путешествие выходного дня в Новосибирск: путеводитель altapress.ru с местами, ценами и раритетом

Первые ассоциации, которые приходят на ум барнаульцу при слове «Новосибирск», — метро, балет, «Икея». Но на самом деле в столице Сибири есть что посмотреть. Altapress.ru побывал в гостях у соседей и рассказывает, как живет регион с точки зрения туризма.

Новосибирск. Набережная. altapress.ru.

Что посмотреть в Новосибирске

Любителям музеев

Крупнейший город Сибири вырос из маленького поселка Новая Деревня для строителей железнодорожного моста через Обь. Он был основан в 1893 году. Быстроразвивающийся поселок в 1895 году переименовали в Новониколаевский (к тому моменту существовало два Николаевска), а в 1926-м — в Новосибирск.

С корабля на бал, точнее с поезда — в музей Западно-Сибирской железной дороги. Находится он в здании бывшего клуба железнодорожников.

Там расскажут о появлении и развитии Запсиба, покажут модели первых паровозов, коллекцию одежды железнодорожников, сигнальных огней и инструментов, макеты железных дорог, в том числе и поворотного круга ст. Барнаул.

А также наконец раскроют страшную тайну: зачем путейцы ходят и бьют молотками по колесам вагонов. Если вы не забудете спросить об этом экскурсовода.

Музей Западно-сибирской железной дороги. altapress.ru.

Новосибирск можно назвать городом советских топонимов: Красный и Комсомольский проспекты, улицы Маркса, Энгельса, Ленина, Коммунистическая, Коммунстроевская, Октябрьская, Ударная, Советская, в конце концов. Почему бы не отправиться в апогей красного — музей СССР? Находится он, как ни странно, на улице Максима Горького, отца соцреализма.

Здание построено в 1917 году для купеческой семьи. Вскоре оно стало коммунальной квартирой, а в подвале дома даже недолгое время находился НКВД.

Роман,

экскурсовод:

— Сюда вот уже одиннадцать лет несут все, что обычно годами пылится в гаражах и на антресолях. Один старик принес сахарный герб СССР. По его словам, хранился дома 50 лет. Отдал такой дар, потому что жена грозилась выкинуть.

Здесь можно трогать экспонаты руками. Понюхать «Красную Москву», поставить пластинку Магомаева, посмотреть стереоизображения из Эрмитажа, хлопнуть дверью холодильника «Москва», почитать жалобы на работника новосибирской железной дороги.

На память можно купить советские же открытки, пластинки, значки. Для взрослых вход в музей — 200 рублей, расчет наличными.

Музей СССР. altapress.ru. Музей СССР. altapress.ru. Музей СССР. altapress.ru. Музей СССР. altapress.ru.

От предметов быта — к машинам. В выставочном зале старых автомобилей «Ретро 54» демонстрируются отреставрированные «ласточки». Точнее «Чайки». А еще «Волги», «Москвич», «Победа», эмка и «моргуновка» — СМЗ С-3А (машина, на которой в «Операции „Ы“» разъезжало знаменитое трио). Есть небольшая коллекция мотоциклов и мотороллеров.

За отдельную плату в машинах можно устроить фотосессию или вообще взять их напрокат. А еще сотрудники могут заняться реставрацией вашего ретроавто.

«Моргуновка». Выставочный зал «Ретро 54». altapress.ru.

Пожалуй, одно из самых необычных мест города — первый в России музей мировой погребальной культуры. Находится он недалеко от крематория.

Во время посещения лучше взять гида. Он во всех красках расскажет об особенностях национальных погребальных традиций и обрядах в мировых религиях, о траурной моде, дизайне урн для пепла, о смерти в искусстве, объяснит, как бальзамировали и кремировали тела в разное время и многое другое. Билет в три зала вместе с услугами экскурсовода обойдется в 1300 рублей. Есть льготы.

На создание музея смерти было потрачено 14 млн долларов. В экспозиции — 200 траурных платьев, 10 тыс. гравюр, 1 тыс. картин и скульптур, 9 тыс. фотографий, 11 тыс. открыток и многое другое.

Приходите заселфиться у гроба в виде бутылки водки, купить черепок или что-нибудь еще и пройти аттракцион виртуальной реальности «Как все происходит в крематории», где показан процесс «изнутри». За отдельную плату можно посетить сам крематорий, если там нет прощания.

Музей мировой погребальной культуры. funeralmuseum. Музей мировой погребальной культуры. funeralmuseum.

Андрей Остров,

турист:

— Очень советую в любых музеях читать книгу отзывов. Иногда попадается нечто любопытное. К примеру, одна явно прошаренная в интернете барышня оставила вот такую надпись: «Ребята, спасибо за позитиффф. Жить хочется!»

Музей пару раз провел «парад катафалков» и показательное сожжение гроба со шприцами против наркомании, что РПЦ расценила как «надругательство над почившими православными христианами» и в 2016 году запретила священникам проводить обряды в соседнем крематории.

Любителям неспешных прогулок

Снова вспомним про поезда и отправимся в Заельцовский парк кататься на детской железной дороге. Детская — не для детей, а управляемая детьми. Роли кондукторов, проводников, машинистов, путейцев, диспетчеров исполняют подростки. Беспокоиться за свою жизнь не стоит — все они прошли профессиональную подготовку.

На станции (а тут есть станции и платформа) работают три тепловоза и 12 пассажирских вагонов. Доехать на «Мечте», а также «Сибиряке» или «Сказке» можно прямиком до зоопарка. Действует такая дорога только летом — пока в вагонах еще тепло и юные железнодорожники на каникулах. Во время учебного года они занимаются теорией.

Новосибирская ДЖД. dzd_nsk

Длина ДЖД — 5,3 километра, а ширина колеи — 759 миллиметров, как половина колеи на «взрослой» железной дороге.

Можно прогуляться по новосибирской набережной. Она разделена на несколько зон: сцена с лестницей-амфитеатром, велодорожки с пунктом проката, скейт-зона, аттракционы, кофейни. Это образец набережной, которой не хватает Барнаулу.

Еще можно устроить пикник на газоне под тенью деревьев. Или спуститься к Оби и пройти по самому берегу. Правда, осенью он довольно грязный.

В конце набережной вы найдете музей города Новосибирска, который почему-то оказался закрыт в воскресенье.

Новосибирская набережная. altapress.ru. Новосибирская набережная. altapress.ru. Новосибирская набережная. altapress.ru. Новосибирская набережная. altapress.ru.

Любителям театров

В городе действует как минимум восемь государственных, областных и городских театров и еще десяток творческих объединений.

Туристы в обязательном порядке посещают театр оперы и балета, один из ведущих в России. Находится он в здании — объекте культуры федерального значения, именно его можно увидеть на обертках конфет новосибирской кондитерской фабрики. Увидите — не перепутаете.

Посмотреть и послушать там можно классику: Чайковского, Прокофьева, Вагнера, Грига, Штрауса, Мусоргского и других. Для детей есть опера «Терем-теремок».

Если туристы не идут в НОВАТ, значит, они в «Красном факеле». В репертуаре как классическая, так и экспериментальная мировая драматургия. Театр трижды становился лауреатом «Золотой маски».

НОВАТ. novat.nsk.ru.

Для верующих

Красив храм Андрея Первозванного, возведенный в 2014 году. Построен он в неорусском стиле, расписан — в византийском. Здесь можно послушать перезвон девяти колоколов, звонница этого храма — самая большая в Сибири.

Необычен католический собор Преображения Господня. Он выполнен в романском стиле с элементами модерна и готики. Витражи изображают Крещение Господне и Тайную вечерю. До сентября храм был закрыт для публичных богослужений. Теперь туда можно прийти на индивидуальную молитву, исповедь и причастие.

Одно из украшений города — кафедральный Рождественский собор старообрядческой церкви. Этот кирпичный пятиглавый храм с шатровой колокольней построен в русском стиле. Церковный хор собора — один из лучших в России среди старообрядческих коллективов.

Храм Андрея Первозванного. aphram.ru

Интересна часовня Святого Николая, расположенная на Красном проспекте, в самом центре города. Это «новодел», расположенный чуть подальше от места, где стояла старая часовня, снесенная в 1930 году. «Но в старом фундаменте той часовни, возможно, лежит золото партии», — распускают слухи горожане.

Ситуация с пандемией

В регионе обязательный масочный режим. Без маски не пропускают в метро и другие общественные места. Отмечается большой рост числа зараженных.

Цены в гостиницах и отелях Новосибирска

Снять койко-место в хостеле можно за 700 рублей за ночь. Арендовать на сутки квартиру в центре города — 1,5 тыс. рублей.

В Новосибирске можно найти гостиницы от 2 тыс. рублей за ночь в двухместном номере, например Happy Family. В четырехзвездочном DoobleTree by Hilton в центре города номер на двоих за сутки обойдется в сумму от 4 тыс. рублей и выше. В пятизвездочном «Мариотт-отеле» у театра оперы — от 6 тыс. рублей.

Новосибирск. Ленин. altapress.ru.

Что посетить в Новосибирской области