"Найти главную линию". Новая выставка Сергея Боженко открылась в Барнауле - фоторепортаж

Творческая элита Алтая
Место проведения и дата выставки были выбраны неслучайно. Впервые барнаульцы увидели «Лица творцов» в стенах ГМИЛИКА в 2019 году. Тогда выставка была приурочена к 60-летнему юбилею художника. Спустя четыре года вторую часть экспозиции было решено провести в том же месте уже в День рождения музея, которому исполнилось 34 года.
На выставке представлено более 50 изображений друзей Боженко, представителей творческой интеллигенции Алтайского края. Среди них можно найти художника Дмитрия Петренко, музыканта-балалаечника Игоря Бабушкина, журналиста и писателя Сергея Теплякова, директора ГМИЛИКА Игоря Короткова и многих других.
«Новая экспозиция графических портретов Сергея Алексеевича – это очередное свидетельство глубокого и искреннего человеколюбия автора. Это качество ценно само по себе, а в контексте творческой работы художника еще и важно для сохранения образов современников в памяти грядущих поколений», - отмечает Елена Огнева, заместитель директора по научной работе музея.
От статичности к энергичности
Примечательно, что Сергей Алексеевич пришел к портрету не сразу. Изначально его страстью был индустриальный пейзаж. «Я чувствую логику конструкций, любуюсь переплетающимися узорами труб», - рассказывал тогда художник в своей автобиографии.
Однако каменные джунгли, а следом за ними и горные хребты Алтая пресытили художника. Сергей Алексеевич пришел к выводу, что тысячи художников пишут тысячи одинаковых пейзажей, тем самым не давая простора для конкуренции. И это заставило его искать новые, более непредсказуемые модели для своих картин. Ими и стали живые люди.
«Сергей Алексеевич сосредотачивает свой взгляд на людях разных профессий и жизненного выбора. И фокусируется на тех, кто точно знает, зачем живет», - сообщает Елена Огнева.
Боженко учился у талантливого барнаульского художника и скульптора Василия Рублева. По словам Сергея Алексеевича, он прививал своим ученикам эстетику портрета и рассказывал, как с помощью линий и форм передать энергию движения и мимолетность мысли человека.
«Я решил, что нельзя оставлять такой ценный багаж на произвол судьбы. Надо пытаться продолжить своего учителя и реализовать полученные от него знания. До сих пор в моих картинах остается часть таланта и энергии Василия Рублева», - рассказывает художник.
Красота в моменте
Характерная черта портретов Боженко – в их экономной рациональной графике. Любимым инструментом художника остается сангина - цветной мел на основе красной или коричневой глины, позволяющий выводить как широкие, так и тонкие линии.
Автор пишет картины быстро, настолько, что однажды за один день написал 17 портретов – уж очень много было благодатной натуры, по его словам.
«А всего за один обеденный перерыв он набросал три моих наброска, - рассказывает директор Алтайского государственного краеведческого музея Наталья Вакалова. – Но самый красивый эскиз, конечно же, висит в моем кабинете».
Боженко уверен, что если писать портрет долго, то он потеряет свою свежесть и эффектность исполнения. За короткое время художник успевает передать мельчайшие детали натурщиков: выбившийся локон из-под прически, узор накинутого платка, небрежность щетины. Все это делает изображенных людей живыми, со своим характером. Такое мастерство художник оттачивал более 40 лет.
Вдохновляющая уникальность
Художника вдохновляет индивидуальность самих людей, их отличия друг от друга.
«Казалось бы, у всех нас по два глаза, два уха, есть руки и ноги, но в каждом человеке находится столько уникального! Я этим восхищаюсь. Иной раз ловлю себя на том, что, гуляя по городу, начинаю всматриваться в людей и мысленно представлять, как прохожего можно написать и создать его выразительный портрет».
А однажды Боженко писал портреты нескольких семей в Горном Алтае. По его словам, алтайцы уникальны своим строением черепа и другим расположением ушных раковин, глазниц, носа. Вроде бы такие же люди, как из края, но какие же они все-таки разные.
Сергей Алексеевич рассказывает, что в портрете главное передать формы лица и внутренний настрой человека, найти его "главную линию". А затем определить, какие именно движения и ракурс характерны именно для него.
«Вот возьмешь так обычного мужчину невысокого роста. Но стоит только вглядеться – боже мой! Какая масса неповторимых черт в этом человеке, какая энергия движения, какое благородство линий! Чтобы научиться видеть не один год».
Автор признается, что порой, в погоне отразить все многообразие линий натурщика, портрет просто не вмещается на холст и выходит за его рамки. «Не вмещается и все, хоть помри! Такая вот яркая личность», - смеется Боженко.
Следующая выставка
Сергей Алексеевич не планирует останавливаться и уже готовится к следующей выставке. Что на ней будет представлено, пока неизвестно.
"Нет в моей серии портретов еще спортсменов, врачей, а также некоторых художников. Не все образы еще созданы", - отмечает автор.
Выставка "Лица творцов - 2" будет работать до 8 октября 2023 года.