"Найти главную линию". Новая выставка Сергея Боженко открылась в Барнауле - фоторепортаж

Персональная выставка «Лица творцов – 2» Сергея Боженко открылась 8 сентября в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры. В стенах музея представлено более 50 портретов, которые художник создавал в течение пяти лет. Автор поделился с altapress.ru, как ему удается так плодотворно творить и что его вдохновляет.

Творческая элита Алтая

Место проведения и дата выставки были выбраны неслучайно. Впервые барнаульцы увидели «Лица творцов» в стенах ГМИЛИКА в 2019 году. Тогда выставка была приурочена к 60-летнему юбилею художника. Спустя четыре года вторую часть экспозиции было решено провести в том же месте уже в День рождения музея, которому исполнилось 34 года.

На выставке представлено более 50 изображений друзей Боженко, представителей творческой интеллигенции Алтайского края. Среди них можно найти художника Дмитрия Петренко, музыканта-балалаечника Игоря Бабушкина, журналиста и писателя Сергея Теплякова, директора ГМИЛИКА Игоря Короткова и многих других.

«Новая экспозиция графических портретов Сергея Алексеевича – это очередное свидетельство глубокого и искреннего человеколюбия автора. Это качество ценно само по себе, а в контексте творческой работы художника еще и важно для сохранения образов современников в памяти грядущих поколений», - отмечает Елена Огнева, заместитель директора по научной работе музея.

Выставка "Лица творцов - 2" Сергея Боженко Анна Зайкова Выставка "Лица творцов - 2" Сергея Боженко Анна Зайкова Выставка "Лица творцов - 2" Сергея Боженко Анна Зайкова

От статичности к энергичности

Примечательно, что Сергей Алексеевич пришел к портрету не сразу. Изначально его страстью был индустриальный пейзаж. «Я чувствую логику конструкций, любуюсь переплетающимися узорами труб», - рассказывал тогда художник в своей автобиографии.

Однако каменные джунгли, а следом за ними и горные хребты Алтая пресытили художника. Сергей Алексеевич пришел к выводу, что тысячи художников пишут тысячи одинаковых пейзажей, тем самым не давая простора для конкуренции. И это заставило его искать новые, более непредсказуемые модели для своих картин. Ими и стали живые люди.

«Сергей Алексеевич сосредотачивает свой взгляд на людях разных профессий и жизненного выбора. И фокусируется на тех, кто точно знает, зачем живет», - сообщает Елена Огнева.

Боженко учился у талантливого барнаульского художника и скульптора Василия Рублева. По словам Сергея Алексеевича, он прививал своим ученикам эстетику портрета и рассказывал, как с помощью линий и форм передать энергию движения и мимолетность мысли человека.

«Я решил, что нельзя оставлять такой ценный багаж на произвол судьбы. Надо пытаться продолжить своего учителя и реализовать полученные от него знания. До сих пор в моих картинах остается часть таланта и энергии Василия Рублева», - рассказывает художник.

Красота в моменте

Характерная черта портретов Боженко – в их экономной рациональной графике. Любимым инструментом художника остается сангина - цветной мел на основе красной или коричневой глины, позволяющий выводить как широкие, так и тонкие линии.

Автор пишет картины быстро, настолько, что однажды за один день написал 17 портретов – уж очень много было благодатной натуры, по его словам.

«А всего за один обеденный перерыв он набросал три моих наброска, - рассказывает директор Алтайского государственного краеведческого музея Наталья Вакалова. – Но самый красивый эскиз, конечно же, висит в моем кабинете».

Боженко уверен, что если писать портрет долго, то он потеряет свою свежесть и эффектность исполнения. За короткое время художник успевает передать мельчайшие детали натурщиков: выбившийся локон из-под прически, узор накинутого платка, небрежность щетины. Все это делает изображенных людей живыми, со своим характером. Такое мастерство художник оттачивал более 40 лет.

Выставка "Лица творцов - 2" Сергея Боженко Анна Зайкова Выставка "Лица творцов - 2" Сергея Боженко Анна Зайкова Выставка "Лица творцов - 2" Сергея Боженко Анна Зайкова

Вдохновляющая уникальность

Художника вдохновляет индивидуальность самих людей, их отличия друг от друга.

«Казалось бы, у всех нас по два глаза, два уха, есть руки и ноги, но в каждом человеке находится столько уникального! Я этим восхищаюсь. Иной раз ловлю себя на том, что, гуляя по городу, начинаю всматриваться в людей и мысленно представлять, как прохожего можно написать и создать его выразительный портрет».

А однажды Боженко писал портреты нескольких семей в Горном Алтае. По его словам, алтайцы уникальны своим строением черепа и другим расположением ушных раковин, глазниц, носа. Вроде бы такие же люди, как из края, но какие же они все-таки разные.

Сергей Алексеевич рассказывает, что в портрете главное передать формы лица и внутренний настрой человека, найти его "главную линию". А затем определить, какие именно движения и ракурс характерны именно для него.

«Вот возьмешь так обычного мужчину невысокого роста. Но стоит только вглядеться – боже мой! Какая масса неповторимых черт в этом человеке, какая энергия движения, какое благородство линий! Чтобы научиться видеть не один год».

Автор признается, что порой, в погоне отразить все многообразие линий натурщика, портрет просто не вмещается на холст и выходит за его рамки. «Не вмещается и все, хоть помри! Такая вот яркая личность», - смеется Боженко.

Выставка "Лица творцов - 2" Сергея Боженко Анна Зайкова Выставка "Лица творцов - 2" Сергея Боженко Анна Зайкова Выставка "Лица творцов - 2" Сергея Боженко Анна Зайкова

Следующая выставка

Сергей Алексеевич не планирует останавливаться и уже готовится к следующей выставке. Что на ней будет представлено, пока неизвестно.

"Нет в моей серии портретов еще спортсменов, врачей, а также некоторых художников. Не все образы еще созданы", - отмечает автор.

Выставка "Лица творцов - 2" будет работать до 8 октября 2023 года.