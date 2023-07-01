Песни, выставка и наука. Как алтайский Краеведческий музей отметил 200-летие

Краеведческий музей в Барнауле — один из старейших музеев в Сибири, на днях ему исполнилось 200 лет. О том, как местные краеведы отметили двухвековой юбилей организации — в материале altapress.ru.

Алтайский государственный краеведческий музей - один из старейших музеев Сибири. Он был основан в 1823 году по инициативе начальника округа Колывано-Воскресенских заводов и томского гражданского губернатора Петра Фролова при непосредственном участии врача и исследователя Алтая Фридриха Геблера.

В концертном зале «Сибирь» 27 июня состоялся праздничный концерт. С юбилеем Краеведческий музей поздравили представители краевого правительства и Заксобрания. На праздник также приехали гости из других регионов России – участники Всероссийской научно-практической конференции, которую провели в рамках подготовки к 200-летию музея.

Концерт, посвященный 200-летию Краеведческого музея. Ольга Дубина. Концерт, посвященный 200-летию Краеведческого музея. Ольга Дубина. Концерт, посвященный 200-летию Краеведческого музея. Ольга Дубина. Концерт, посвященный 200-летию Краеведческого музея. Ольга Дубина. Концерт, посвященный 200-летию Краеведческого музея. Ольга Дубина. Концерт, посвященный 200-летию Краеведческого музея. Ольга Дубина. Концерт, посвященный 200-летию Краеведческого музея. Ольга Дубина. Концерт, посвященный 200-летию Краеведческого музея. Ольга Дубина. Концерт, посвященный 200-летию Краеведческого музея. Ольга Дубина. Концерт, посвященный 200-летию Краеведческого музея. Ольга Дубина. Концерт, посвященный 200-летию Краеведческого музея. Ольга Дубина. Концерт, посвященный 200-летию Краеведческого музея. Ольга Дубина.

Позже в этот же день открылась необычная выставка «Музей. 200+», которая посвящена в первую очередь истории самого музея. Экспонаты расположились сразу в двух залах выставочной площадки.

Первый зал представляет собой таймлапс — по периметру зала проходит временная линия с 1823 по 2023 год с самыми знаковыми событиями истории края, страны и мира. На каждую дату имеется свой экспонат. Кроме того помимо этого, для посетителей здесь работает интерактивная панель, которая позволит «пролистать» и подробно изучить 200-летнюю временную линию истории краеведческого музея.

Второй зал посвящен «самым-самым» экспонатам из коллекции музея. Так, посетители выставки могут увидеть топ-20 самых редких, дорогих и необычных предметов из фондового собрания музея.

Отвечая на вопрос о том, как формировался этот топ экспонатов, директор краеведческого музея Наталья Вакалова заявила, что на отбор предметов повлияли не только научные сотрудники, но и гости.

«Нам помогали наши уважаемые посетители. Мы ведь интересуемся, что им интересно, какие экспонаты получают наибольший отклик. Конечно, наши уважаемые посетители не знают досконально наши фонды. Поэтому отбор был 50 на 50 – учитывалось мнение как работников музея, так и гостей», - сказала Вакалова.

В фондах Краеведческого музея находятся более чем 200 тысяч различных экспонатов.

Открытие выставки "Музей. 200+" в Краеведческом музее. Дмитрий Лямзин.

Также Наталья Вакалова рассказала, что на выставку хотелось бы еще поместить такие экспонаты как машина Ивана Ползунова, барельеф Демидова, сибирские монеты, однако сотрудники музея не стали делать это осознанно.

«Все это на слуху и очень многим знакомо, а нам хотелось этой выставкой чем-то удивить. И нам кажется, что это в итоге получилось», - сказала Вакалова.

Посмотреть выставку «Музей. 200+» можно до 17 сентября в Выставочном зале Краеведческого музея по адресу: ул. Ползунова, 39.

Открытие выставки "Музей. 200+" в Краеведческом музее. Дмитрий Лямзин.

Всего же к 200-летию Краеведческого музея в Алтайском крае разработан целый план юбилейных мероприятий. В него входят как крупные события, так и локальные, которые проходят на площадках музея в течение всего года. Кроме этого, планируются выездные выставки по региону, а также выставка музея в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в сентябре 2023 года.

Ранее стало известно о том, как в Барнауле готовится к открытию крупнейшая художественная выставка в истории Алтайского края.