Ответы на вопросы обеспокоенных мамочек и повышение цен на электроэнергию. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Мы кое-что вспомнили о знаменитом доме Яковлева в Барнауле
Видели здание на Короленко, 50? Красивейший дом в стиле модерн построили в 1913 году. Однако тот, кому он принадлежал, в нем так и не пожил.
Речь идет о Степане Яковлеве, который из простого мещанина стал одним из крупнейших предпринимателей края. Почитайте его историю здесь.
На электро-тарифы в Алтайском крае ввели диапазоны потребления
Электроэнергия для населения Алтайского края подорожает в 2024 году на 9% - и, как обычно, только с 1 июля. Внезапно в документе о тарифах появился строчка о диапазоне потребления. Жителям края, которые выйдут за рамки первого диапазона, выставят счет по более высокой цене.
Какими в итоге будут новые тарифы — читайте здесь.
У знаменитой барнаульской поликлиники появился чат-бот
Теперь те пациенты поликлиники №14, кто по каким-то причинам хотят отменить визит к врачу, могут делать это через чат-бота. Звонить в регистратуру не надо.
Как им воспользоваться и правда ли это удобнее — смотрите здесь.