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День в истории

Жертва махинаций, владелец шикарнейшего дома. Чем был известен бизнесмен Яковлев и что он оставил Барнаулу

Altapress.ru рассказывает, как Степан Яковлев из простого мещанина стал одним из крупнейших предпринимателей в крае и оставил Барнаулу наследие в виде живописной постройки. А конкуренты строили козни против «цветущего» бизнеса.

Дом Яковлева.
Дом Яковлева.
Барнаул. Юбилейные даты.
  • Степан Яковлев — выходец из семьи мещан. Образование он получил в Екатеринбурге, там же проявил способности к продажам, за что его приняли на работу в торговый дом «А. Ф. Второв и сыновья». В 1892 году его назначили управляющим делами фирмы в Барнауле.
  • Жена Степана Яковлева — Евгения Ярославцева, — была дочерью горного инженера и дальней родственницей Марии Будкевич — основательницы женской гимназии.
Степан Яковлев, основатель фирмы &quot;С.Я. Яковлев и А.И. Поляков&quot;.
Степан Яковлев, основатель фирмы "С.Я. Яковлев и А.И. Поляков".
Барнаул. Юбилейные даты.
  • В Барнауле Яковлев «оброс» репутацией порядочного человека и особым покровительством начальника Алтайского округа. Предприниматель с семьей часто выезжал в Австрию и Швейцарию, где изучал торговое дело.
  • В 1907 году Яковлев оставил работу у Второвых из-за конфликта с сыном владельца — Николаем. Он впоследствии станет главным конкурентом «С. Я. Яковлев и А. И. Поляков» и одним из тех, кто приведет этот бизнес к краху.
  • За три года Яковлев создал товарищество «С. Я. Яковлев и А. И. Поляков» и привел его к оборотному капиталу в 1,5 млн рублей. С ним сотрудничали более 200 производителей легкой промышленности Московского региона, Польши, Прибалтики, Австрии, Германии.
  • На деньги, заработанные с продаж, Яковлев заказал строительство дома в Барнауле на Короленко, 50. Это одна из красивейших в городе построек в стиле модерн. По словам правнука предпринимателя, здание спроектировал архитектор Иван Носович. Сейчас оно — памятник культуры федерального значения.
Дом Яковлева.
Дом Яковлева.
Барнаул. Юбилейные даты.
  • Сам Яковлев так и не увидел свой дом достроенным. При его жизни отделка внутренних помещений еще не была закончена, и семья предпринимателя жила в деревянном доме на приусадебном участке.
  • Яковлев избирался гласным городской думы. В 1906 году основал «Союз 17 октября» и стал его председателем. В 1909 году был попечителем женской гимназии, до 1915 года — 8-го мужского училища.
  • Яковлев умер в Барнауле 29 ноября 1917 года от тяжелой болезни. После этого его семья перебралась жить в Томск.
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