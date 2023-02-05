Рубцовчане продолжают жаловаться на мусор

Проблема мусора сохраняется в Рубцовске, рассказывают горожане. Об этом пишет « Инцидент Рубцовск ».

Рубцовчане показывают фото переполненных мусорных контейнеров. Люди просят власти объяснить, когда проблему решат.

По словам жителей, мусор есть на ул. Железнодорожной, а также в Сад-городе.

«Платим за воздух», — пишет мужчина.

Подписчики отмечают, что в других районах такая же ситуация.

«Революционная 71. Такая же картина».

«Западный весь завален… Кто знает, куда позвонить или может написать».

Ранее жители Горняка пожаловалась, что город утопает в мусоре.