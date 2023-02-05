Рубцовчане продолжают жаловаться на мусор

Рубцовчане показывают фото переполненных мусорных контейнеров. Люди просят власти объяснить, когда проблему решат.
По словам жителей, мусор есть на ул. Железнодорожной, а также в Сад-городе.
«Платим за воздух», — пишет мужчина.
Подписчики отмечают, что в других районах такая же ситуация.
«Революционная 71. Такая же картина».
«Западный весь завален… Кто знает, куда позвонить или может написать».
Ранее жители Горняка пожаловалась, что город утопает в мусоре.
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