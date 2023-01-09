Алтайский город продолжает утопать в мусоре, несмотря на обещания властей исправить ситуацию

Жители рассказали, что с 1 января город обслуживает «Автотранс» — новая для них организация. Однако мусор буквально вываливается из переполненных баков, а ветер разносит его по всей территории.
«Прежний недобросовестный регоператор „Вторгеоресурс“ должен был вывозить отходы с площадок вплоть до 31 декабря, но по факту бросил эту работу еще за несколько дней до Нового года», — написали в паблике.
Последний раз мусоровозы видели в Горняке 24 декабря.
Ранее пакет с мертвым питоном обнаружила на свалке сибирячка.
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