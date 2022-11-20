Необычный мусор. Пакет с мертвым питоном обнаружила на свалке сибирячка

Пакет с мертвым питоном внутри обнаружила жительница Новосибирска, когда выкидывала мусор 20 ноября. Об этом сообщает «Инцидент Новосибирск».

Пакет с жутким содержимым обнаружили в мусорном баке на улице Узловая в Октябрьском районе.

Подписчики сообщества предположили, что питон был чьим-то домашним животным, которое скончалось. Потому владельцы решили его таким образом «похоронить».

Жители Новосибирска возмутились тому, что хозяин питона просто выкинул умершего питомца, как мусор. Но нашлись и те, кто попытался объяснить ситуацию:

«У меня самой есть змея. Люблю Рыжика, забочусь, ухаживаю. Если криво линяет — помогаю ему, чтобы все хорошо прошло. Но если, не дай бог, помрет зимой, я его не понесу кремировать, не буду долбить лед. В коробку, пакет (чтобы подобные автору не распотрошили), и вынесу в бак», — поделилась одна владелица змеи.

Такие «находки» обнаруживают не в первый раз. Ранее житель Бийска нашел мертвую змею и выложил фото в группу «Инцидент Бийск». Он задался вопросом, что это за змея и почему она погибла. Комментаторы считают, что она «вышла на дорогу, поняла, что в Бийске, и померла».