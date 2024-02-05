Стало известно, через сколько лет воздух в Барнауле будет чище

В Барнауле реализуют федеральный проект «Чистый воздух». Об этом сообщают "Вести Алтай".

Документ подписали в Москве на выставке-форуме «Россия».

В Барнауле уже определили мероприятия, благодаря которым к 2030 году воздух должен стать чище вдвое.

Так, в городе сократят выбросы на объектах транспорта и промышленности. Построят газовые котельные, а также озеленят территории.

При этом население будут экологически просвещать.

Ранее сообщалось, что жители Алтайского края обеспокоены строительством мусороперерабатывающего завода.

Однако одним заводом не обошлось.

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