Уголовное дело о мошенничестве на 177 млн рублей возбудили на экс-регоператора в Алтайском крае

В Алтайском крае завели уголовное дело на компании «ВторГеоРесурс» и «КарьерДорСтрой», занимавшиеся обработкой твердых коммунальных отходов в Рубцовской зоне.

По словам помощника прокурора Алтайского края Марии Антошкиной, при проверке обнаружилось, что компании завысили цены на услуги необоснованно.

«ВторГеоРесурс» обеспечивала вывоз отходов, а «КарьерДорСтрой» — переработку.

По информации прокуроров, завысили расходы при обосновании тарифа. Фактически часть из них не понесли.

Общий размер расходов, необоснованно включенных в тариф, — 177 млн рублей.

Прокуратура информировала управление Алтайского края. Возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса («Мошенничество»).

Ранее сообщалось, что алтайский город утопает в мусоре. При этом власти обещали исправить ситуацию.