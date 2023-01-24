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Уголовное дело о мошенничестве на 177 млн рублей возбудили на экс-регоператора в Алтайском крае

В Алтайском крае завели уголовное дело на компании «ВторГеоРесурс» и «КарьерДорСтрой», занимавшиеся обработкой твердых коммунальных отходов в Рубцовской зоне.

Суд, Фемида.
Суд, Фемида.
unsplash.com.

По словам помощника прокурора Алтайского края Марии Антошкиной, при проверке обнаружилось, что компании завысили цены на услуги необоснованно.

«ВторГеоРесурс» обеспечивала вывоз отходов, а «КарьерДорСтрой» — переработку.

По информации прокуроров, завысили расходы при обосновании тарифа. Фактически часть из них не понесли.

Общий размер расходов, необоснованно включенных в тариф, — 177 млн рублей.

Прокуратура информировала управление Алтайского края. Возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса («Мошенничество»).

Ранее сообщалось, что алтайский город утопает в мусоре. При этом власти обещали исправить ситуацию.

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