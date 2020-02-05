Власти рассказали о судьбе молоденькой косули, покусанной собаками на Алтае

Косуля-сеголетка (то есть возрастом до года), обнаруженная у дороги недалеко от Бийска, была на грани гибели — истекала кровью. Когда о ней появилась первая информация в соцсетях, многие предположили, что это жертва браконьерства.
За спасение косули взялся егерь охотхозяйства «Охота» Александр Чебыкин. По его словам, рваные раны свидетельствует о нападении беспризорных собак, которые стаями бродят близ населенных пунктов. И этот случай отнюдь не первый.
Взяв зверюшку, егерь вызвал к ней ветеринара — тот оказал необходимую помощь. Сейчас косуля находится на передержке в безопасном месте. Судя по видеозаписи, она чувствует себя неплохо — у нее отменный аппетит.
После восстановления животное выпустят в природу.
В минприроды просят все, кто найдет травмированное животное, связываться со службой госохотнадзора по телефонам:
8 (3852) 29-68-16;
Охотоведы знают, что делать, чтобы не навредить животному.
Ранее altapress ru рассказывал, что минприроды края совместно с МВД, Росгвардией, инспекцией гостехнадзора, краевым учреждением «Алтайприрода» согласовали цикл совместных мероприятий по спасению косуль.
Связано это было с тем, что глубокий снег мешал им передвигаться, они становятся легкой добычей браконьеров. Кроме того, из-за завалов снега зверям сложнее найти пищу.