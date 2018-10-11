DEPO Computers представит на алтайском ИТ-форуме решения для импортозамещения

Начальник отдела продаж DEPO Computers Сергей Ларченко расскажет о преимуществах продуктов компании, подходящих для импортозамещения. Это оборудование вендора, целиком разработанное и спроектированное в России, совместимое с отечественными средствами защиты информации и сертифицированными операционными системами.
Компания презентует АРМ ДЕПО Пересвет — линейка вычислительной техники для оснащения автоматизированных рабочих мест. АРМ ДЕПО Пересвет первым в России получил заключение Минпромторга РФ о соответствии критериям отечественности для вычислительной техники, определенным в постановлении Правительства РФ № 719 и вступившим в силу 1 января 2018 года.
DEPO Computers также представит линейки защищенных устройств — Двухконтурный моноблок DEPO Neos Twin, серверного и коммутационного оборудования. Она включает классические модели различного уровня производительности и программно-определяемые коммутаторы, созданные в партнерстве с ведущими российскими разработчиками программного обеспечения по управлению сетями передачи данных.
Компания DEPO Computers выступает партнером алтайского ИТ-форума уже 10 лет.
Сергей Ларченко,
начальник отдела продаж DEPO Computers:
— Нам интересно участие в форуме по нескольким причинам. Во-первых, наша компания широко представлена в государственном и корпоративном сегментах на территории Алтайского края. Мы бы хотели и дальше так же успешно внедрять свои решения в регионе. Во-вторых, сам форум перерос уровень регионального мероприятия, у него есть задел для выхода на федеральный уровень. Для нас это одна из самых интересных площадок с точки зрения аудитории. На форум приезжают эксперты и специалисты из многих регионов и даже из других стран. Мы рассказываем им о своих продуктах и решениях, обмениваемся опытом.
Чем известна компания DEPO Computers
DEPO Computers — российский производитель ИТ-оборудования мирового уровня с 20-летним опытом построения сложных ИТ-систем и высококвалифицированным персоналом, обладающим глубокими экспертными знаниями и компетенциями в области системной интеграции. DEPO Computers работает в России, предлагая заказчикам надежную и доступную по цене отечественную альтернативу импортным решениям.
Справка
Организатором мероприятия выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке Правительства Алтайского края в лице управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края, Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России, клуба ИТ-директоров Алтая и Ассоциации поддержки инноваций.
Партнеры и спонсоры алтайского ИТ-форума
Генеральный партнер ИТ-Форума: компания Huawei.
Стратегические партнеры: Cisco, DellEMC, Microsoft, Xerox; официальные спонсоры: CyberPower Systems, NetApp, Schneider Electric.
Официальный оператор: Алтайский филиал ПАО «Ростелеком».
Спонсоры секции: DEPO Computers, HP Inc., MERLION, ДИАНЭТ, ИнфоТеКС, Код безопасности, Конфидент, Кортэл, Спутник, ТОНК, Центр Информационной Безопасности;
Технический партнер: НТЦ Галэкс.
Партнеры экспо: FUJITSU, 1С-Галэкс, ISS, Soft-logic, ГК Ритейл Сервис, Дом.ru Бизнес.