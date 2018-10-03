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ИТ-форум 2018
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Лучший проект информатизации представят на региональном ИТ-форуме в Барнауле

В ходе XI Алтайского регионального ИТ-форума определят лучший проект информатизации. В этом году за это боролись 35 проектов. Победителя назовут 18 октября, рассказала председатель комитета Алтайской торгово-промышленной палаты по информационным технологиям Елена Акулова.

Касса самообслуживания «Ритейл Сервис»
Касса самообслуживания «Ритейл Сервис»
Фото: Анна Зайкова

Конкурс проводится с 2004 года, за это время в нем участвовали более 300 проектов. Главная его цель — продвижение лучших идей. В этом году проекты разделили по четырем номинациям:

  • лучший проект в области обучения
  • лучший проект в области электронной коммерции; интернет-сервисы и информационная безопасность.
  • лучший проект аппаратно-программных комплексов, автоматизированных систем управления
  • лучший IT-стартап

По словам Елены Акуловой, жюри отметило высокую подготовку разработчиков. Официальное подведение итогов состоится 18 октября в театре драмы.

На форуме организуют демо-зоны, на которых представят интересные цифровые решения для предприятий и компаний любой сферы. Например, группа компаний «Ритейл Сервис» представит современные кассы самообслуживания. Такие кассы уже работают в некоторых торговых точках края.

Справка

Организатором мероприятия выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке Правительства Алтайского края в лице управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края, Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России, клуба ИТ-директоров Алтая и Ассоциации поддержки инноваций.

Партнеры и спонсоры ИТ-форума

Генеральный партнер ИТ-Форума: компания Huawei.

Стратегические партнеры: Cisco, DellEMC, Microsoft, Xerox.

Официальные спонсоры: CyberPower Systems, NetApp, Schneider Electric.

Официальный оператор: Алтайский филиал ПАО «Ростелеком».

Спонсоры секций: DEPO Computers, ДИАНЭТ, ИнфоТеКС, Конфидент, Кортэл, ТОНК, Центр Информационной Безопасности.

Технический партнер: НТЦ Галэкс.

Партнеры экспо: FUJITSU, 1С-Галэкс, Soft-logic, ГК Ритейл Сервис.

Следить за новостями форума можно на официальном сайте.

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