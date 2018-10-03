Лучший проект информатизации представят на региональном ИТ-форуме в Барнауле

Конкурс проводится с 2004 года, за это время в нем участвовали более 300 проектов. Главная его цель — продвижение лучших идей. В этом году проекты разделили по четырем номинациям:
- лучший проект в области обучения
- лучший проект в области электронной коммерции; интернет-сервисы и информационная безопасность.
- лучший проект аппаратно-программных комплексов, автоматизированных систем управления
- лучший IT-стартап
По словам Елены Акуловой, жюри отметило высокую подготовку разработчиков. Официальное подведение итогов состоится 18 октября в театре драмы.
На форуме организуют демо-зоны, на которых представят интересные цифровые решения для предприятий и компаний любой сферы. Например, группа компаний «Ритейл Сервис» представит современные кассы самообслуживания. Такие кассы уже работают в некоторых торговых точках края.
Справка
Организатором мероприятия выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке Правительства Алтайского края в лице управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края, Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России, клуба ИТ-директоров Алтая и Ассоциации поддержки инноваций.
Партнеры и спонсоры ИТ-форума
Генеральный партнер ИТ-Форума: компания Huawei.
Стратегические партнеры: Cisco, DellEMC, Microsoft, Xerox.
Официальные спонсоры: CyberPower Systems, NetApp, Schneider Electric.
Официальный оператор: Алтайский филиал ПАО «Ростелеком».
Спонсоры секций: DEPO Computers, ДИАНЭТ, ИнфоТеКС, Конфидент, Кортэл, ТОНК, Центр Информационной Безопасности.
Технический партнер: НТЦ Галэкс.
Партнеры экспо: FUJITSU, 1С-Галэкс, Soft-logic, ГК Ритейл Сервис.
Следить за новостями форума можно на официальном сайте.