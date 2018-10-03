Лучший проект информатизации представят на региональном ИТ-форуме в Барнауле

В ходе XI Алтайского регионального ИТ-форума определят лучший проект информатизации. В этом году за это боролись 35 проектов. Победителя назовут 18 октября, рассказала председатель комитета Алтайской торгово-промышленной палаты по информационным технологиям Елена Акулова.