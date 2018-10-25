«Лучше куплю корове мобильный»: зачем на Алтае оцифровывают АПК и что этому мешает

С 2019 года в России начнут создавать большую информационную систему, в которую соберут данные обо всех сельхозпредприятиях страны. Но сами аграрии делиться ими не готовы, а к цифровым технологиям относятся настороженно. Чтобы простимулировать процесс, власти планируют выделять субсидии. «Получается, аграрии, как кролики, пока вы их кормите, они размножаются и приносят пользу», — заявил один из экспертов форума секции ИТ-форума. Вокруг темы цифровизации сельского хозяйства там разгорелась серьезная дискуссия.

Нафаршированы датчиками

Алтайское хозяйство «Родинское» начало комплексно заниматься цифровизацией с приходом нового собственника несколько лет назад. Федеральному холдингу «КДВ-групп» было важно отслеживать все этапы производства, начиная от объемов используемого топлива на каждом комбайне, заканчивая глубиной обработки почвы.

Сейчас «Родинское» единственное в крае использует специальный аппарат — тарировочную машину. Устройство позволяет настроить датчики мониторинга расхода ГСМ. Дело в том, что даже небольшой наклон комбайна или трактора дает возможность «мухлевать» при заправке. Тарировочная машина это исключает.

Племзавод «Родинский» активно использует цифровые технологии в сельском хозяйстве Анна Зайкова

Юрий Силагадзе, замдиректора компании «Эра НТ», разработавшей топливное ноу-хау, рассказал, что использовать его можно и в полевых условиях, когда дозаправка тракторов и комбайнов происходит вне базы хозяйства и проконтролировать этот процесс довольно сложно.

Эксперт уверяет: установка таких систем на легковой транспорт малоэффективна из-за относительно небольшого расхода топлива. В случае с мощной сельхозтехникой все наоборот. После внедрения системы контроля расхода ГСМ экономия в «Родинском» составила до 30%, что для большого хозяйства, где обрабатывается 16 тысяч га пашни, серьезный показатель.

В «Родинском» сельхозтехника буквально напичкана различными датчиками. С помощью них контролируют геометрию оборудования при работе. Это, например, позволяет агроному дистанционно с точностью до сантиметров отследить глубину вспашки почвы на каждом из полей.

Племзавод «Родинский» активно использует цифровые технологии в сельском хозяйстве Анна Зайкова

Оцифровано и само рабочее место механизатора. Кроме уже привычного подруливающего устройства, здесь имеется система учета рабочего времени. Каждый сотрудник имеет свою карточку, которую он должен поднести к датчику перед тем, выйти в поле. Данные тут же выгружаются в систему 1С.

Оцифрованные коровы

В цифровое будущее двигается и агрохолдинг «Алтайские закрома». На птицефабрике «Новоеловской», входящей в его структуру, все этапы производства, начиная от подачи корма, заканчивая климатом в птичниках, контролируются в режиме онлайн.

Михаил Клушин, представлявший на ИТ-форуме центр технологического развития «Информационные системы», наглядно продемонстрировал, как на предприятии работает система «Умная ферма».

Коровы. Животноводство. СС0

Михаил Клушин,

заместитель директора «Центра технологического развития ИТ»:

Датчиками полностью оборудован один птичник. Сейчас идет 45-й день посадки цыплят. На дисплее можно увидеть их средний вес, температуру в помещении, движение воздуха, уровень накопления вредных газов и другие параметры. Все это анализируется, выводится на дисплей. Графики формируются в динамике, по ним в дальнейшем можно делать отчеты, сравнивать периоды.

В области животноводства технологии пошли еще дальше, заверил эксперт. Сейчас центр занимается продвижением австрийской системы «Смартекс». Суть ее такова: в желудок коровы вживляется датчик, который передает данные о ее физиологическом состоянии. Он определяет кислотности желудка, температуру животного, его активность, период половой охоты, предоставляет информацию, необходимую для корректировки рациона питания.

Помимо самих датчиков в коровниках устанавливаются базовые станции, которые получают информацию и отправляют ее на «облако». Затем отчеты поступают на мобильные устройства специалистам фермы.

На вопрос из зала, есть ли такие системы в Алтайском крае, эксперт ответил: «Нет».

Отношения к ноу-хау

Владимир Никифоров, руководитель сельхозпредприятия «Ануйское», дойное стадо в котором превышает 2,5 тысячи голов, на ИТ-форуме не был. Но когда услышал про чипы в желудках коров, то первым делом поинтересовался, а что это дает и сколько стоит?

Перечисленные функции руководителя явно не впечатлили. «Надо сначала решить насущные проблемы, а потом уже в желудки коровам залезать», — резюмировал он.

Коровы. Животноводство. СС0

Неоднозначное отношения к ноу-хау и в тех регионах, где оно уже применяется. Один из экспертов ИТ-форума в кулуарах рассказал, что недавно на крупном форуме в Казани аналогичную систему уже обсуждали. После того, как айтишники ее презентовали, один из сельхозпроизводителей сказал: «Я лучше куплю корове мобильный, научу ее разговаривать, она будет мне звонить и все о себе рассказывать».

Шутка наглядно продемонстрировала, как российские аграрии относятся к передовых технологиям.

Что мешает внедрять?

По подсчетам экспертов, в Алтайском крае число хозяйств, комплексно подходящих к вопросам цифровизации, не превышает 10−15 из нескольких тысяч. Остальные в лучшем случае используют отдельные элементы точного земледелия, либо вообще далеки от этого.

Михаил Клушин считает: личная заинтересованность собственника в цифровизации сельхозпроизводства — это главный мотиватор. При этом хозяин бизнеса должен понимать, что покупка дорогостоящей системы чудес и молниеносных результатов не принесет. А если в производстве «бардак», лучше от цифровых технологий точно не станет.

Юрий Силагадзе полагает, что проблема гораздо глубже. По его мнению, пока в растениеводстве края будут преобладать мелкие хозяйства с площадью посевов до 500 га, прорыва ожидать не стоит. Даже при большом желании руководителей, ресурсов для комплексного внедрения цифровых технологий у таких предприятий, как правило, нет.

Коровы. Животноводство. СС0

С высокой точностью

Максим Герасимюк, врио начальника управления связи и массовых коммуникаций края, не скрывает: процесс цифровизации в регионе тормозят проблемы технического характера. В ряде районов скорость передачи данных до сих пор носит статус «неустойчивая». В полях зачастую и вовсе нет мобильной связи.

В таких условиях цифровые данные, полученные с датчиков на технике, аккумулируются, но предать их оперативно можно только в зоне устойчивого покрытия. А какой тогда от них толк?

Есть вопросы и по точности позиционирования. Имеющиеся технические возможности позволяют отслеживать сельхозтехнику на полях с погрешностью в 10−15 метров. Для проведения точного высева культур этого явно не достаточно. В этом случае погрешность не должна превышать 1,5−2 сантиметров.

Решить эту проблему планируется в 2019 году. Уже известно, что «Российские космические системы» намерены создать в Алтайском крае сеть базовых референцных станций высокоточного земледелия. Пять подобных станций компания установит уже в 2019 году в трех районах с наиболее развитым сельхозпроизводством.

Роскосмос провел оперативную съемку районов наводнения в Алтайском крае. Роскосмос

Если проект окажется удачными, его расширят до масштабов всего региона. По подсчетам экспертов, потребуется для этого порядка 60 млн рублей.

На ИТ-форуме представили удачный в этом плане опыт Республики Башкирия. Несколько лет назад регион вложил аналогичную сумму в подобную систему и сумел ее коммерциализировать. Высокоточные данные оказались востребованы со стороны дорожных служб, страховых и нефтегазовых компаний. Последние с их помощью отслеживают состояние своих сетей. В бюджет Башкирии базовые станции приносят 300 млн рублей в год.

Коровы. Животноводство. СС0

Что написано в программе?

Создание подобной системы в Алтайском крае станет лишь частью большой программы цифровизации сельского хозяйства. Регламентирующий документ на уровне региона уже разработан, действовать он начнет с 2019 года.

Предполагается, что в крае появится центр компетенций — площадка, которая бы объединяла сельхозпроизводителей и заинтересованные IT-компании, которые желают опробовать свои наработки в полевых условиях для дальнейшего использования.

Еще одним элементом программы, по предварительным данным, станет большая информационная система, включающая в себя достоверные данные обо всех сельхозпроизводителях, их площадях посевов, объемах производства, контрагентах и так далее.

«Возможно, тогда все будет прозрачно. В системе будут отражены исчерпывающие данные, вплоть до того, куда была продана конкретная тонна зерна и что с ней сделал покупатель», — сообщил Максим Герасимюк в ходе ИТ-форума.

Из зала тут же последовали возражения. По словам Юрия Силагадзе, аграрии, не желающие выходить из тени, вряд ли захотят раскрывать подобную информацию. На что Максим Герасимюк ответил: государство планирует предоставлять за это субсидии.

Правда, как будет действовать эта система субсидирования, пока не известно. Конкретики по этому вопросу нет даже на уровне федеральных министерств.