Лучший ИТ-проект. На Алтае создали антивирус для социальных сетей

В Алтайском государственном университете представили проект «Антивирус для социальных сетей — ассистент для эффективной и безопасной работы». Эта работа получила первое место на конкурсе «Лучшие проекты информатизации на Алтае» в номинации «Лучший проект в области электронной коммерции, интернет-сервисов и информационной безопасности». Финал конкурса прошел в октябре в Барнауле.

Коллектив авторов во главе с начальником отдела информационных технологий и инноваций в образовании вуза Олегом Терновым озадачилась тем, что в СМИ часто рассказывается о постоянных инцидентах, происходящих в социальных сетях. Таких как доведение до самоубийства, мошенничество, а также дела об экстремизме. Поэтому был создан ассистент для эффективной и безопасной работы в соцсетях, своеобразный антивирус.

Что угрожает пользователю в социальных сетях

Это мошенники, которые как правило просят перевести деньги за товар, или вымогатели, пытающиеся вытянуть у пользователя деньги либо узнать данные его банковских карт.

Также в соцсетях присутствуют группы, склоняющие к детскому суициду, есть педофилы. А кроме того, есть опасность попасть в экстремистские группы, после чего может возникнуть уголовная или административная ответственность за репост запрещенных материалов.

Также среди угроз можно отметить рекламных и спам-ботов.

Со всем этим авторы проекта предлагают бороться с помощью их продукта, который нацелен в первую очередь на наиболее незащищенных пользователей: пожилых людей или детей.

«Антивирус» из АлтГУ поможет пользователям, которые хотят повысить свою безопасность и будет хорошим помощником волонтерам различных кибер-дружин.

Как работает программа

Во время регистрации система запрашивает у пользователя доступ ко всем данным аккаунта. При настройке пользователь может выбрать тип безопасности в виде блокировки или предупреждении о вредоносном контенте, порог срабатывания антивируса, настройку безопасного репоста и функции автоматизации.

Далее система проверяет все новые данные аккаунта на наличие в базе вредоносных объектов и на подозрительные действия. А в случае обнаружения опасности действует в соответствии с настройками.

Как показывает практика, большинство пользователей заинтересованно в развитии своей страницы. То есть в увеличении числа друзей и подписчиков, в добавлении рейтинговых материалов и т. п. Однако с ростом такой активности может повышаться риск появления какой-нибудь необдуманной публикации или добавления в друзья злоумышленника.

Этот программный продукт предоставляет пользователю дополнительные полезные бонусы в виде автоматического поздравления друзей с днем рождения, автоматизирует лайки дружественного и безопасного контента, позволяет безопасно добавлять друзей и делает автоматические эффективные репосты.

Это совершенно новое решение. Отличительной особенностью проекта является учет угроз связанных с содержанием контента и действиями других пользователей. Ближайшими аналогами этой программы являются web-модули современных антивирусов. Но они блокируют вредоносный контент с точки зрения исполняемого кода или ссылок. А у этого антивируса иной подход.

Программа алтайских разработчиков проводит сигнатурный и эвристический анализ. В первом случае антивирус проверяет наличие пользователя, группы или страницы в базе вредоносных объектов. При этом пометить объект как вредоносный может любой пользователь или кибер-дружинник. А эвристический анализ отслеживает тексты на наличие «стоп слов»; выявляет типовые модели поведения: вроде"скинь фотку" или «вышли данные кредитки»; видит подозрительное поведение в рамках системы или действие по сценарию.

Как будет развиваться продукт

Уже сейчас имеется рабочая продакшн-версия проекта, он доступен широкому кругу пользователей и внедрен в деятельность двух кибер-дружин. Антивирус использует отечественное ПО, он предназначен для работы с социальной сетью отечественного производства с использованием API ВКонтакте.

В перспективе разработчики намерены заняться продажей услуг пользователям по подписке. Есть планы на вхождение в акселератор Лаборатории Касперского. Планируется разработка модулей для социальных сетей Facebook и Одноклассники и бота-наблюдателя, который будет мониторить записи на стене и соприкасающиеся комментарии.

Комментарий

Олег Терновой,

руководитель проекта: