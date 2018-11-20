Лучший ИТ-проект. В АлтГТУ разработали интернет-систему для проведения конкурсов среди юных программистов

В 2018 году Центр молодежного инновационного творчества АлтГТУ (ЦМИТ «Политех») выиграл грант в размере 3 млн рублей от Фонда содействия инновациям на проведение конкурса по программированию среди школьников и студентов. Для него потребовалась разработка информационной системы.
Она автоматизировала процесс отправки решений задач, их получение членами жюри для проверки. Система состоит из четырех частей.
- Информационный сайт. Содержит всю информацию о конкурсе и модуль для регистрации участников.
- Личный кабинет. Предоставляет поэтапный доступ к тексту задач соревнования, отправляет решение на проверку, позволяет посмотреть результат проверки.
- Подсистема проверки работ. Позволяет членам жюри просматривать задачи, присланные на проверку, ставить отметку о выполнении задания, отправлять комментарий участникам. Администратор с помощью подсистемы следит за процессом судейства и устраняет технические проблемы, если они возникают.
- Подсистема генерации отчетов. Предназначена для администратора системы — с ее помощью он генерирует отчеты о проведении соревнования.
Отличительная черта созданной системы — возможность протестировать предложенные решения задач на роботе. Это позволило объективно оценить созданные программы: если робот корректно выполнял задания, то задача считалась решенной, и участник получал доступ к следующей.
Участниками конкурса стали свыше 200 человек, а партнерами — 20 ЦМИТов из разных городов. Информационная система отработала без серьезных ошибок и сбоев, получила положительные отзывы от жюри конкурса. Ее авторы говорят, что она способна выдержать до 800 участников и 80 ЦМИТов.
Евгений Сыпин,
заместитель директора по научно-методической работе Центра оптико-электронных технологий АлтГТУ:
Дистанционные олимпиады и конкурсы сейчас играют важную роль в сфере образования. Они упрощают процесс участия в них школьников и студентов. Ведь присутствовать на площадке проведения не обязательно. Разработанная система позволяет провести такое соревнование, в котором участник не просто пишет работающий код, но еще и видит, как физически этот код исполняет робот. Это повышает качество усвоения материала и понимание прикладной науки.
В дальнейшем планируется адаптировать систему для проведения других аналогичных конкурсов.
Информационная система сопровождения и проведения дистанционного технологического соревнования Всероссийский конкурс проектных работ молодежи «РобоПолитех» заняла второе место в конкурсе «Лучший проект информатизации на Алтае 2018» в номинации «Лучший проект в области обучения».