Лучший ИТ-проект. В АлтГТУ разработали интернет-систему для проведения конкурсов среди юных программистов

«Центр оптико-электронных технологий АлтГТУ» (Бийск) разработал информационную систему для проведения всероссийского конкурса по программированию «РобоПолитех» среди школьников и студентов. Команды в разных городах России удаленно решали задачи через систему, а жюри оценивало правильность ответов. На мероприятие зарегистрировалось более 70 команд и свыше 90 индивидуальных участников.

В 2018 году Центр молодежного инновационного творчества АлтГТУ (ЦМИТ «Политех») выиграл грант в размере 3 млн рублей от Фонда содействия инновациям на проведение конкурса по программированию среди школьников и студентов. Для него потребовалась разработка информационной системы.

Она автоматизировала процесс отправки решений задач, их получение членами жюри для проверки. Система состоит из четырех частей.

Информационный сайт. Содержит всю информацию о конкурсе и модуль для регистрации участников. Личный кабинет. Предоставляет поэтапный доступ к тексту задач соревнования , отправляет решение на проверку , позволяет посмотреть результат проверки. Подсистема проверки работ. Позволяет членам жюри просматривать задачи , присланные на проверку , ставить отметку о выполнении задания , отправлять комментарий участникам. Администратор с помощью подсистемы следит за процессом судейства и устраняет технические проблемы , если они возникают. Подсистема генерации отчетов. Предназначена для администратора системы — с ее помощью он генерирует отчеты о проведении соревнования.

Отличительная черта созданной системы — возможность протестировать предложенные решения задач на роботе. Это позволило объективно оценить созданные программы: если робот корректно выполнял задания, то задача считалась решенной, и участник получал доступ к следующей.

Участниками конкурса стали свыше 200 человек, а партнерами — 20 ЦМИТов из разных городов. Информационная система отработала без серьезных ошибок и сбоев, получила положительные отзывы от жюри конкурса. Ее авторы говорят, что она способна выдержать до 800 участников и 80 ЦМИТов.

Евгений Сыпин,

заместитель директора по научно-методической работе Центра оптико-электронных технологий АлтГТУ:

Дистанционные олимпиады и конкурсы сейчас играют важную роль в сфере образования. Они упрощают процесс участия в них школьников и студентов. Ведь присутствовать на площадке проведения не обязательно. Разработанная система позволяет провести такое соревнование, в котором участник не просто пишет работающий код, но еще и видит, как физически этот код исполняет робот. Это повышает качество усвоения материала и понимание прикладной науки.

В дальнейшем планируется адаптировать систему для проведения других аналогичных конкурсов.

Информационная система сопровождения и проведения дистанционного технологического соревнования Всероссийский конкурс проектных работ молодежи «РобоПолитех» заняла второе место в конкурсе «Лучший проект информатизации на Алтае 2018» в номинации «Лучший проект в области обучения».