Лучший ИТ-проект. В Барнауле представили программный комплекс для автоматизации фитнес-клубов

Задачу, как автоматизировать и иметь прозрачный контроль всех департаментов фитнес-клуба, решили с помощью программного продукта разработчики из компании «КлабИС». Их проект занял второе место в финале конкурса «Лучшие проекты информатизации на Алтае» в номинации «Лучший проект в области программно-аппаратных комплексов, информационно-аналитических систем, автоматизированных систем управления», который прошел 1 октября в Барнауле.

Проект «Программный комплекс для автоматизации фитнес-клубов ClubIS Fitness» помогает фиксировать обращения клиентов, ставит автозадачи и создает триггеры смс- и e-mail оповещений. Эта программа позволяет консолидировать данные в одной информационной системе и дает возможность оперативно предоставлять отчетность практически в любых разрезах и форматах.

В такой специализированной СRM-системе в течение 8 лет ведется непрерывный цикл разработки и обновления появляются по мере готовности нового функционала.

Основные конкуренты алтайской разработки — это A&A (Россия, Москва), 1С: Фитнес (Россия, Москва), PerfectGYM (Польша, Варшава), Universe Fitness (Россия, Москва) При этом разработчики смогли неплохо продвинуться на рынке фитнеса. Сейчас этой программой пользуются 287 клубов в 26 городах четырех стран.

К основным преимуществам своего программного продукта наши земляки относят кроссплатформенность, современные технологии на базе открытого исходного кода, непрерывный цикл разработки на основе пожеланий клиентов, быстродействие и интуитивно понятный интерфейс. А консолидация данных в одной информационной системе позволяет оперативно предоставлять отчетность практически в любых разрезах и форматах.

Команда разработчиков выполняют пожелания действующих владельцев фитнес-клубов, постоянно совершенствуя продукт. Регулярно идут обновления с расширением функций, форматов отчётов, интеграции с системами и сервисами.

Дмитрий Функ,

генеральный директор ООО «КлабИС»:

Программный комплекс «КлабИС» для фитнес-клубов я со своей командой разрабатываю с 2010 года. Разработка идёт в режиме Agile (короткие итерации для реализации функций). Это нам позволяет оперативно менять функционал программы с учётом быстрорастущего рынка фитнес-индустрии. Например, в 2017 мы оперативно сделали доработки, которые позволили без проблем и перебоев перейти на онлайн-кассы. В 2018 году мы плотно занялись интеграциями с сервисами рекламной аналитики и масштабно изменить функционал CRM-модуля.

Программа решает следующие задачи: учёт клиентов, учёт финансов, складской учёт, кадровый учёт, анализ эффективности рекламы, интеграция с внешними системами, интеграция с оборудованием.

Эта система имеет модули и наработанные решения для интеграции более чем с 40 сервисами и различными системами. Поддерживаемые платформы — Windows, macOC, Android, Linux.

Дмитрий Функ,

генеральный директор ООО «КлабИС»: