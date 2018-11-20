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Лучший ИТ-проект. В Барнауле разработали систему для сельского хозяйства в два раза дешевле аналогов

Барнаульская компания «Эра новых технологий» разработала автоматизированную систему «Мастер», которая позволяет управлять расходом средств для обработки полей — как удобрений, так и химикатов от сорняков и вредителей. Система совместима со всеми опрыскивателями, которые используются в хозяйствах, а стоит, как минимум, в два раза дешевле аналогов. Проект занял первое место в одной из номинаций конкурса «Лучшие проекты информатизации Алтая 2018».

Земля. Поле.
Земля. Поле.
СС0

Основная задача системы АСУР «Мастер» — автоматизация процесса внесения средств для обработки полей. От оператора машины требуется лишь сохранять направление движения — об остальном позаботится компьютер.

АСУР «Мастер» состоит из двух основных частей. Блок управления и индикации находится в кабине водителя, исполнительный механизм — в опрыскивателе.

Юрий Силагадзе,
заместитель директора по продажам компании «Эра новых технологий»:

Наша разработка обеспечивает соблюдение нормы внесения химических препаратов. Норма задается на единицу площади — допустим, на гектар. Когда сельхозмашина движется по полю, ее скорость меняется из-за неровностей рельефа, изменений в твердости почвы, а также потому, что оператор физически не может всегда давить на педаль с одной и той же силой. АСУР «Мастер» учитывает изменение скорости и корректирует дозировку вещества.

Автоматизированная система «Мастер», которая позволяет управлять расходом средств для обработки полей.
Автоматизированная система «Мастер», которая позволяет управлять расходом средств для обработки полей.
компания «Эра новых технологий»

В зависимости от скорости, меняется давление в форсунках опрыскивателя — так корректируется расход средств и соблюдается норма. По словам Юрия Силагадзе, такая возможность реализована и в системах других производителей, но стоят они заметно дороже — минимум раза в два.

В АСУР «Мастер» использованы только российские компоненты, это и позволяет снизить цену. Система отличается своей универсальностью, она совместима даже с опрыскивателями, оставшимися с советских времен, и модернизирует их.

Продажи системы начались еще в 2016 году, первые варианты были «сыроватыми», их тестировали, анализировали результат и вносили корректировки. Сейчас продукт уже готовый, хотя его усовершенствование продолжается. Например, планируется сделать более современный интерфейс — экран с тачскрином. Пока что используются индикаторы и кнопки.

За два года было продано более 200 комплектов АСУР «Мастер». Покупателями стали хозяйства из Алтайского края и других регионов России — Воронежской области, Краснодарского края, Тывы, Башкортостана, Крыма и других. К 2020 году «Эра новых технологий» намерена довести продажи до 200−300 комплектов в год.

Автоматизированная система «Мастер», которая позволяет управлять расходом средств для обработки полей.
Автоматизированная система «Мастер», которая позволяет управлять расходом средств для обработки полей.
компания «Эра новых технологий»

Компания «Эра новых технологий» работает в Алтайском крае с 2003 года. Сначала она оказывала услуги по химической обработке полей. Со временем предприятие стало разрабатывать собственное оборудование и системы. Среди них агронавигатор, система спутниковой навигации транспорта, опрыскиватели и так далее.

Юрий Силагадзе,
заместитель директора по продажам компании «Эра новых технологий»:

Мы решили участвовать в конкурсе «Лучшие проекты информатизации Алтая», чтобы показать: в нашем регионе работают не только компании, которые перепродают чужое оборудование. Есть коллективы, которые разрабатывают собственные продукты. В нашем случае — для сельского хозяйства.

АСУР «Мастер» стала победителем в номинации «Лучший проект в области программно-аппаратных комплексов, информационно-аналитических систем, автоматизированных систем управления».

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