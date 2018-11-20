Лучший ИТ-проект. В Барнауле разработали систему для сельского хозяйства в два раза дешевле аналогов

Барнаульская компания «Эра новых технологий» разработала автоматизированную систему «Мастер», которая позволяет управлять расходом средств для обработки полей — как удобрений, так и химикатов от сорняков и вредителей. Система совместима со всеми опрыскивателями, которые используются в хозяйствах, а стоит, как минимум, в два раза дешевле аналогов. Проект занял первое место в одной из номинаций конкурса «Лучшие проекты информатизации Алтая 2018».

Основная задача системы АСУР «Мастер» — автоматизация процесса внесения средств для обработки полей. От оператора машины требуется лишь сохранять направление движения — об остальном позаботится компьютер.

АСУР «Мастер» состоит из двух основных частей. Блок управления и индикации находится в кабине водителя, исполнительный механизм — в опрыскивателе.

Юрий Силагадзе,

заместитель директора по продажам компании «Эра новых технологий»:

Наша разработка обеспечивает соблюдение нормы внесения химических препаратов. Норма задается на единицу площади — допустим, на гектар. Когда сельхозмашина движется по полю, ее скорость меняется из-за неровностей рельефа, изменений в твердости почвы, а также потому, что оператор физически не может всегда давить на педаль с одной и той же силой. АСУР «Мастер» учитывает изменение скорости и корректирует дозировку вещества.

Автоматизированная система «Мастер», которая позволяет управлять расходом средств для обработки полей. компания «Эра новых технологий»

В зависимости от скорости, меняется давление в форсунках опрыскивателя — так корректируется расход средств и соблюдается норма. По словам Юрия Силагадзе, такая возможность реализована и в системах других производителей, но стоят они заметно дороже — минимум раза в два.

В АСУР «Мастер» использованы только российские компоненты, это и позволяет снизить цену. Система отличается своей универсальностью, она совместима даже с опрыскивателями, оставшимися с советских времен, и модернизирует их.

Продажи системы начались еще в 2016 году, первые варианты были «сыроватыми», их тестировали, анализировали результат и вносили корректировки. Сейчас продукт уже готовый, хотя его усовершенствование продолжается. Например, планируется сделать более современный интерфейс — экран с тачскрином. Пока что используются индикаторы и кнопки.

За два года было продано более 200 комплектов АСУР «Мастер». Покупателями стали хозяйства из Алтайского края и других регионов России — Воронежской области, Краснодарского края, Тывы, Башкортостана, Крыма и других. К 2020 году «Эра новых технологий» намерена довести продажи до 200−300 комплектов в год.

Автоматизированная система «Мастер», которая позволяет управлять расходом средств для обработки полей. компания «Эра новых технологий»

Компания «Эра новых технологий» работает в Алтайском крае с 2003 года. Сначала она оказывала услуги по химической обработке полей. Со временем предприятие стало разрабатывать собственное оборудование и системы. Среди них агронавигатор, система спутниковой навигации транспорта, опрыскиватели и так далее.

Юрий Силагадзе,

заместитель директора по продажам компании «Эра новых технологий»:

Мы решили участвовать в конкурсе «Лучшие проекты информатизации Алтая», чтобы показать: в нашем регионе работают не только компании, которые перепродают чужое оборудование. Есть коллективы, которые разрабатывают собственные продукты. В нашем случае — для сельского хозяйства.

АСУР «Мастер» стала победителем в номинации «Лучший проект в области программно-аппаратных комплексов, информационно-аналитических систем, автоматизированных систем управления».