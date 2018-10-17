Руководитель Алтайкомсвязи ответил на важные вопросы об алтайском ИТ-форуме

16 октября врио начальника Алтайкомсвязи Максим Герасимюк ответил на вопросы жителей региона о масштабном ИТ-форуме, который пройдет в Барнауле 18−20 октября. Его спросили о цифровой экономике, внедрении новых технологий в сельское хозяйство, электронных госуслугах и космических технологиях.

Максим Герасимюк отметил, что каждый регион обладает своей спецификой, и она повлияет на то, как там будет проходить цифровая трансформация. Одна из проблем, которые предстоит обсудить экспертам ИТ-форума — устранение цифрового неравенства территорий.

Жителям Алтайского края и любого другого региона России не должны быть заметны различия в качестве связи, стоимости услуг, уровне информационных сервисов. Предприятия же должны обладать актуальной информацией о доступности современных технологий.

В качестве одной из приоритетных отраслей для цифровизации в Алтайском крае определено сельское хозяйство. Правительство России отнесло регион к числу пилотных по «оцифровке» этого направления экономики.

Максим Герасимюк,

врио начальника Алтайкомсвязи:

— При анализе приоритетных отраслей для цифровизации нам стало очевидно, что наиболее датаориентированной областью, готовой для ИТ-внедрений, является именно сельское хозяйство. Активное внедрение технологий позволит повысить эффективность сельскохозяйственного производства, снизить себестоимость производственных процессов, сформировать новые наукоемкие производства, вовлечь в сельскохозяйственное производство работников новых профессий и повысить доходы на селе.

По мнению Герасимюка, на базе сельхозпредприятий будут апробированы передовые технологии информатизации. Это станет двайвером для проникновения цифровых технологий в другие экономические сферы, повысит качество и оперативность принятия управленческих решений.

ИТ-Форум Фото предоставлено организатором

На ИТ-форуме компания «Роскосмос» представит свои решения для разных отраслей экономики, в том числе для сельского хозяйства. Частично они уже используются в Алтайском крае. Спутниковая навигация позволяет контролировать эксплуатацию техники: руководитель на своем компьютере видит, где и сколько машины работали, сколько литров топлива использовали и так далее.

Внедрение спутниковых систем сдерживается тем, что не вся сельхозтехника оснащена нужным оборудованием. Кроме того, в регионе пока не внедрена система высокоточного позиционирования — сеть станций, которые дают навигационные поправки с точностью до 2 см. Прямая экономия от использования систем высокоточного позиционирования на расходных материалах может составить около 30%.

Правительство региона уделяет внимание и реализации госпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации» в целом. В ее рамках будут развиваться цифровые платформы в разных направлениях экономики и госуправления — здравоохранения, образования, промышленности, связи, сельского хозяйства, строительства, городского хозяйства, транспортной и энергетической инфраструктуры, финансовых услуг.

Это должно привести к увеличению темпов экономического роста, повышению конкурентоспособности за счет использования ИТ и связи.

Максим Герасимюк,

врио начальника Алтайкомсвязи:

— На мой взгляд, это и есть основная цель «цифровой экономики»: повысить уровень жизни людей, в конечном итоге за счет повышения доступности и применимости современных технологий. На форуме управление связи и массовых коммуникаций Алтайского края представит проект региональной программы цифрового развития экономики Алтайского края.

Эффект от цифровизации уже заметен на примере внедрения государственных услуг. Они востребованы у населения Алтайского края — на портале «Госуслуги» зарегистрировано более 1 млн жителей региона и их число постоянно растет.

Введение электронных услуг повлияло и на эффективность труда госслужащих: новая система привела к экономии времени, снижению производственных издержек органов власти, уменьшила напряженность работы, риск ошибок и влияние коррупционных факторов. В конечном итоге она позволяет добиться максимально стабильного и предсказуемого результата, резюмировал Максим Герасимюк.

Справка об ИТ-форуме

Организатором мероприятия выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке Правительства Алтайского края в лице управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края, Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России, клуба ИТ-директоров Алтая и Ассоциации поддержки инноваций.

Партнеры и спонсоры алтайского ИТ-форума

Генеральный партнер ИТ-Форума: компания Huawei.

Стратегические партнеры: Cisco, DellEMC, Microsoft, Xerox; официальные спонсоры: CyberPower Systems, NetApp, Schneider Electric.

Официальный оператор: Алтайский филиал ПАО «Ростелеком».

Спонсоры секции: DEPO Computers, HP Inc., MERLION, ДИАНЭТ, ИнфоТеКС, Код безопасности, Конфидент, Кортэл, Спутник, ТОНК, Центр Информационной Безопасности;

Технический партнер: НТЦ Галэкс.

Партнеры экспо: FUJITSU, 1С-Галэкс, ISS, Soft-logic, ГК Ритейл Сервис, Дом.ru Бизнес.