Эксперт Huawei рассказал, почему компания стала генеральным партнером Алтайского ИТ-форума

В 2018 году генеральным партнером Алтайского ИТ-форума стала компания Huawei. Решения вендора будут представлены в экспо-зоне, а его спикеры выступят сразу в трех секциях.

В Алтайском крае в восьмой раз прошел региональный ИТ-форум.

В экспо-зоне алтайского ИТ-форума компания Huawei продемонстрирует новейшие решения для построения сетевой инфраструктуры.

На стенде вендора посетители смогут ознакомиться с новейшей линейкой промышленных коммутаторов S5720I, работающих в расширенном диапазоне температур) и точками доступа Agile Distributed Wi-Fi. Кроме того, будет развернута live-демонстрация программно-определяемой сетевой инфраструктуры — Huawei Agile Controller.

Спикеры Huawei представит ряд докладов, посвященных «умным городам», технологиям искусственного интеллекта, большим данным и приложениям в производстве.

Фёдор Крошин,

региональный представитель Huawei Enterprise Business Group в СФО:

— В рамках докладов эксперты Huawei расскажут о стратегии компании в таких направлениях как искусственный интеллект, большие данные и приложения в производстве, и о том, как эта стратегия согласуется с общим развитием индустрии. Будут представлены готовые решения и проекты, реализованные в том числе у российских заказчиков.

Крошин отметил, что Алтайский край — один из ключевых субъектов Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. По этой причине компания решила выступить генеральным партнером одного из крупнейших мероприятия региона в сфере технологий — Алтайского ИТ-форума.

Фёдор Крошин,

региональный представитель Huawei Enterprise Business Group в СФО:

— Мы видим в регионе большой потенциал, сильное правительство и активных представителей бизнеса, которые открыты инновациям и поддерживают информатизацию края. Для нас Алтайский край — это прежде всего перспектива долгосрочного партнерства и долговременного сотрудничества, возможность предоставить свои решения под потребности рынка.

Чем известна компания Huawei

Huawei — ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных решений, цель которого — обогащать жизнь людей через общение. Компания была основана в 1987 году в Китае.

Благодаря инновационным разработкам, ориентированным на потребности клиентов, и развитой партнерской сети Huawei достигла высоких результатов в разработке телекоммуникационных сетей, терминальных решений и систем облачных вычислений.

180 тысяч сотрудников Huawei по всему миру стремятся создавать максимально выгодные условия для операторов, предприятий и конечных пользователей, предоставляя им конкурентоспособные решения и услуги.

Одна треть населения планеты использует инновационные продукты, решения и сервисы Huawei более чем в 170 странах мира. В 1997 Россия стала первым зарубежным рынком для Huawei.

Справка об алтайском ИТ-форуме

Организатором мероприятия выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке Правительства Алтайского края в лице управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края, Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России, клуба ИТ-директоров Алтая и Ассоциации поддержки инноваций.

Партнеры и спонсоры алтайского ИТ-форума

Генеральный партнер ИТ-Форума: компания Huawei.

Стратегические партнеры: Cisco, DellEMC, Microsoft, Xerox; официальные спонсоры: CyberPower Systems, NetApp, Schneider Electric.

Официальный оператор: Алтайский филиал ПАО «Ростелеком».

Спонсоры секции: DEPO Computers, HP Inc., MERLION, ДИАНЭТ, ИнфоТеКС, Код безопасности, Конфидент, Кортэл, Спутник, ТОНК, Центр Информационной Безопасности;

Технический партнер: НТЦ Галэкс.

Партнеры экспо: FUJITSU, 1С-Галэкс, ISS, Soft-logic, ГК Ритейл Сервис, Дом.ru Бизнес.