Титул Мисс IT 2018 завоевала девушка, которой интересен мужской взгляд на мир

Победу в конкурсе «МиссIT-2018» одержала Арина Чемисова, аналитик компании Freematiq. В своей анкете девушка написала, что если бы у нее была возможность стать другим человеком, то она бы хотела попробовать быть мужчиной. Арине интересно узнать, что думает сильная половина человечества о девушках и котиках.

В детстве Арина мечтала иметь «машину без крыши», а изобретением, изменившим мир, она считает синюю изоленту. Ее любимый фильм — «Любовь и голоби». Арине вручили главный приз конкурса — планшет Apple iPad и корону победительницы.

Титул первой вице-мисс IT достался Ирине Кулевой, офис-менеджеру компании «Редукционно-охладительные установки». Своим самым безбашенным поступком девушка считает катание на экстремальном аттракционе «Ракета» в Санкт-Петербурге — от страха она упиралась ногами в сидение так сильно, что на них появились синяки.

Обладательницей титула второй вице-мисс IT стала Наталья Жилякова, специалист диспетчерской службы сектора сопровождения договоров, компании «Галэкс Сервис». В детстве она мечтала стать клоуном, а сейчас была бы не против иметь суперспособность жить вечно и не стареть, чтобы успеть все.

Мисс зрительских симпатий по итогам голосования на портале Wday.ru стала Валентина Соколова, начальник юридического отдела компании «БТП». Ее любимый фильм «Всегда говори да» — он мотивирует девушку не отказываться от активных и интересных занятий.

Конкурс «Мисс IT 2018» Анна Зайкова

Как проходил конкурс «МиссIT-2018»

Финал конкурса состоялся 18 октября в Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина состоялся финал традиционного ежегодного конкурса «МиссIT-2018». Он стал ярким и зрелищным событием — участницы заявили о себе и своей компании. Жюри выбрало тему конкурса — «Голливуд».

За победу в конкурсе боролись 16 девушек, профессия которых связана со сферой информационных технологий. Конкурс начался еще в конце лета. Участницы стали героинями фотосессии в стиле «Голливуд», где предстали в образах Мерлин Монро, Одри Хепберн, Джулии Робертс и других звезд кино.

Снимки и анкеты девушек появились на сайте конкурса и по итогам интернет-голосования в финал попали 10 из них. Финалистки стали участницами зажигательной шоу-программы. Они показали шикарное дефиле, ответили на каверзные вопросы ведущего, показали сольные номера — рole dance, фокусы, голливудские мюзиклы, монологи, джазовые зарисовки, световое шоу и многое другое.

Конкурс «Мисс IT 2018» Анна Зайкова

Кто организовал конкурс «МиссIT-2018»

Конкурс прошел в рамках Алтайского регионального ИТ-Форума при поддержке Комитета по информационным технологиям Алтайской торгово-промышленной палаты. В этом году организаторы конкурса Комитет ИТ Алтайской ТПП и ООО «БТП» заявили тему конкурса «Голливуд».

В состав жюри конкурса вошли:

Евгения Егошина — специалист департамента партнерских отношений Алтайской Торгово-Промышленной палаты,

Людмила Щербакова — руководитель компании «7роз»,

Алина Кривошеева — хореограф , директор «Baileys Dance Studio»,

директор «Baileys Dance Studio», Жанна Борнеман — руководитель проекта «Агентство событий Борнеманн»,

Степан Карасёв- директор сети мультибрендовых салонов «Stefan»,

Лада Шевкунова — главный редактор Алтайского рекламного портала.

Каждая из участниц конкурса получила приятные подарки от организаторов и партнёров, которыми стали:

Алтайская торгово-промышленная палата, компания «БТП», компания «1С-Галэкс», компания «НТЦ Галэкс», цветочный магазин «7 роз», сеть мультибрендовых салонов «Stefan», «Baileys Dance Studio», «Агентство событий Борнеманн», парк-отель «Чайка», фотограф Ирина Роджерс, визажист Виктория Мерц.