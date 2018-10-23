В Алтайском крае подвели итоги регионального конкурса ИТ-проектов

Компетентное жюри определило победителей и призеров в четырех номинациях конкурса «Лучшие проекты информатизации на Алтае». Их наградили на церемонии закрытия Алтайского ИТ-форума 18 октября.

Алтайские разработчики представили на конкурс 34 работы, по итогам отборочного этапа в финал прошли 20 проектов. После очных презентаций члены жюри определили лучших.

В номинации «Лучший проект в области обучения» эксперты отметили:

1 место. «Дистанционный модуль «Система гемостаза: строение , функции , методология исследования», авторский коллектив Алтайского государственного технического университета имени Ивана Ползунова и Алтайского государственного медицинского университета;

функции методология исследования», авторский коллектив Алтайского государственного технического университета имени Ивана Ползунова и Алтайского государственного медицинского университета; 2. место. Проект «Информационная система сопровождения и проведения дистанционного технологического соревнования «Всероссийский конкурс проектных работ молодежи «РобоПолитех», Центр оптико-электронных технологий АлтГТУ;

3 место. «Региональные межвузовские открытые соревнования в области информационной безопасности AltayCTF», авторский коллектив «CTF-команда АлтГТУ SharLike».

Награждение победителей конкурса «Лучшие проекты информатизации на Алтае 2018» Пресс-служба конкурса.

В номинации «Лучший проект в области программно-аппаратных комплексов, информационно-аналитических систем, автоматизированных систем управления» лучшими стали:

1 место. «Автоматизированная система управления расходом рабочего раствора «Мастер», общество с ограниченной ответственностью «Эра новых технологий»;

2. место. «Программный комплекс для автоматизации фитнес-клубов ClubIS Fitness», общество с ограниченной ответственностью «КлабИС»;

3. место. «СМС-монитор», авторский коллектив филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго».

В номинации «Лучший проект в области электронной коммерции, интернет-сервисов и информационной безопасности» победили:

1 место. «Антивирус для социальных сетей — ассистент для эффективной и безопасной работы», авторский коллектив проекта «Антивирус для социальных сетей — ассистент для эффективной и безопасной работы»;

2 место. «Биоразнообразие Алтае-Саянского экорегиона», Алексей Ваганов;

3 место. «Кенгуру» — передать посылку с попутчиком», общество с ограниченной ответственностью «Тридцать первое».

Награждение победителей конкурса «Лучшие проекты информатизации на Алтае 2018» Пресс-служба конкурса.

В номинации «Лучший ИТ-стартап» жюри приняло решение не присуждать награду за первое место, призерами стали:

2 место. «Программно-аппаратный комплекс «Умный дом» с компонентами защиты информации», авторский коллектив студентов и преподавателей кафедры информатики , вычислительной техники и информационной безопасности Алтайского государственного технического университета имени Ивана Ползунова;

вычислительной техники и информационной безопасности Алтайского государственного технического университета имени Ивана Ползунова; 3 место. «Автоматизированный мобильный программно-аппаратный комплекс для мониторинга условий окружающей среды», авторский коллектив студентов и преподавателей кафедры информатики , вычислительной техники и информационной безопасности Алтайского государственного технического университета имени Ивана Ползунова.

Победители и лауреаты конкурса получили дипломы губернатора Алтайского края и денежные премии от Алтайской торгово-промышленной палаты: 54, 34 и 24 тысячи рублей за первое, второе и третье места соответственно.

Специальные призы от филиала РТРС — Алтайского КРПЦ получили Алексей Ваганов и авторский коллектив проекта «Антивирус для социальных сетей — ассистент для эффективной и безопасной работы». Участникам вручили приставки (ресиверы) для приема цифрового эфирного телесигнала, на транслирование которого с начала 2019 года переходят все российские регионы.