«Билайн» планирует закрыть сетью 4G почти весь Алтайский край за два года

В 2019—2020 году компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») намерена построить сеть 4G в 57 из 59 сельских районах Алтайского края и во всех городах. Сейчас сеть четвертого поколения от «Билайн» охватывает крупные города, где проживает 51% населения региона.

Региональный директор «Билайн» Владимир Шишин сообщил о проекте на Алтайском ИТ-форуме 18 октября. В этот день «ВымпелКом» подписал соглашение о сотрудничестве в рамках проекта с Алтайкомсвязью. Срок действия документа — 5 лет.

Подписание соглашения между Алтайкомсвязью и «ВымпелКомом». ИТ-форум 2018. Анна Зайкова

Этапы строительства 4G от «Билайна»

В пресс-службе «ВымпелКома» рассказали altapress.ru об этапах строительства сети 4G.

До конца 2018 года «Билайн» будет развивать сеть 4G в Барнауле , Бийске , Рубцовске и запустит с нуля в Заринске.

Бийске Рубцовске и запустит с нуля в Заринске. В 2019 году LTE запустят в 36 районах Алтайского края и пяти городах — Славгороде , Сибирском , Яровом , Алейске. Дооборудование сети будет происходить в Барнауле.

Сибирском Яровом Алейске. Дооборудование сети будет происходить в Барнауле. В 2020 году сеть 4G построят в 21 районе с нуля и будут улучшать покрытие еще в 10 районах , которые охватили в 2019 году.

Оборудование 4G в основном будет устанавливаться на опорную инфраструктуру «Билайна», где уже работают базовые станции 2G/3G.

Прогнозный объем инвестиций «ВымпелКома» в развитие сети на территории Алтайского края в 2019 году — 395 млн рублей. Особое внимание будет уделяться именно сети 4G. По словам Шишина, в 2020 году ожидается сопоставимый объем инвестиций.

Зачем нужна качественная сеть 4G

Владимир Шишин отметил, что «ВымпелКом» был одним из первых операторов мобильной связи в Алтайском крае, для компании наш регион важен. Сегодня почти каждый второй житель территории пользуется услугами «Билайн».

По словам Шишина, объем данных в сети оператора постоянно растет, в том числе за счет развития технологии M2M (обмен данными между машинами; эта технология используется, например, для работы сетей банкоматов — прим. ред.).

К тому же сейчас много говорят о внедрении технологии интернета вещей IoT, которая может применяться в разных сферах экономики и жизни людей — строительство «умных» домов и предприятий.

Множество датчиков будут обмениваться информацией друг с другом, для корректной работы интернета вещей нужны современные сети 4G. Шишин сказал, что, возможно, в ближайшее время «ВымпелКом» протестирует IoT в Алтайском крае.

Максим Герасимюк,

врио начальника Алтайкомсвязи:

Наша краеугольная задача в Алтайском крае — это развитие инфраструктуры. Поэтому для нас важно, что компания «Билайн» решила направить серьезный объем средств в развитие своей сети. В сельской местности это будет важно для хозяйств, которые внедряют цифровые технологии, но быстро передавать данные на планшет агронома не всегда получается. В городской среде скорость передачи данных важна для развития интернета-вещей.

Как «ВымпелКом» уже обновил сеть в Алтайском крае

В последние два года «ВымпелКом» уже вложил значительные ресурсы в модернизацию сети в Алтайском крае. В 2017—2018 годах оператор проводил масштабное обновление оборудования — заменял базовые станции на более современные. Сеть компании в регионе была построена более 15 лет назад, и за это время морально устарела.

Как другие операторы развивают 4G в Алтайском крае

МТС в сентябре 2018 года также сообщил о том, что в крае реализуется программа по полной замене оборудования 2G. Директор филиала МТС Дмитрий Левин рассказал, что до конца 2018 года оператор планирует ввести в эксплуатацию 60 базовых станций 4G и обеспечить «ковровое» покрытие сетью всех городов и райцентров Алтайского края.

«МегаФон» уже закрыл сетью 4G все города Алтайского края. Tele2 в 2018 году запустил сеть 4G в 37 населенных пунктах региона (Зудилово, Черемное, Тальменка, Повалиха, Соколово и другие), а также в курортных зонах Яровое и Белокуриха. Сеть 4G оператора охватывает территорию, где проживает 59% населения.