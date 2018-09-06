Сотовые операторы вернули тарифы с безлимитным интернетом. Стоит ли на них переходить?

В августе сотовые операторы «большой тройки» друг за другом вернули тарифы с безлимитным доступом в интернет. Стоят пакеты с безлимитом недешево, и в них есть свои «подводные камни» и ограничения. Altapress.ru разбирался, в чем их плюсы и минусы.

Почему операторы отказались от безлимитного интернета в 2017 году?

В 2017 году все сотовые операторы закрыли подключение к тарифам с безлимитным интернетом. Они мотивировали это тем, что 3−4% активных «качков» создают чрезмерную нагрузку на сеть. Из-за этого всем остальным абонентам нормальное качество услуг становится недоступно.

К тому же операторы заявляли, что 15−20 Гб трафика в месяц большей части абонентов вполне хватает.

Почему операторы вернули тарифы с безлимитным интернетом?

Первая причина — это потребность в безлимитном интернете у абонентов.

Пресс-служба МТС:

Абоненты живут в цифровой среде и не хотят думать о лимитах на интернет, они воспринимают их как искусственные ограничения. Решение было принято на фоне активного развития нашей 4G-сети и роста проникновения 4G устройств.

Вторая причина, которую назвали в МТС — ожидание роста доходов от новых клиентов, которые перейдут с других тарифных планов.

Третья причина — ответ на действия других операторов. Ее обозначили в «МегаФоне».

Валерий Казаченко,

директор Алтайского отделения «МегаФона»:

Мы внимательно следим за действиями других операторов и стараемся предлагать тарифы и услуги, не уступающие по своим потребительским качествам решениям конкурирующих компаний.

Казаченко также отметил, что на рынке есть запрос на такой вид услуги. В первую очередь, у пользователей смартфонов. В «МегаФоне» стараются учитывать потребности абонентов, хотя и понимают, что безлимитный интернет — это, скорее, психологический момент.

Валерий Казаченко,

директор Алтайского отделения «МегаФона»:

В современные тарифы для «тяжелых» абонентов включены и без того больше объемы трафика — 20 ГБ и выше, которые полностью «выкачивают» не более 5−7% абонентов.

Смартфон. Работа , обучение. СС0

В пресс-службе «Билайна» отметили, что есть часть абонентов, по мнению которых безлимит страхует от возможного выхода за пределы дата-пакета на тарифе и дает двойной контроль над расходами. Компания вернула безлимитный интернет, чтобы удовлетворить потребности этой аудитории

Tele2 намерена дистанцироваться от темы возвращения безлимитных тарифов как можно дольше, так как она непростая, заявил гендиректор компании Сергей Эмдин на встрече с журналистами в Новосибирске в конце августа. По его словам, компания введет «безлимит» на доступ в сеть, только если это станет мейнстримом.

Надолго ли ввели безлимитный мобильный интернет?

Операторы пока не берутся прогнозировать, как долго будут открыты к подключению тарифы с безлимитным интернетом.

Пресс-служба «Билайн»:

Сроки окончания безлимитного предложения прогнозировать рано, многое зависит от реакции пользователей. Как показывает опыт прошлых лет, если безлимиты появляются на рынке, они появляются у всех операторов, если уходят, то тоже у всех. Это рыночное явление. Мы будем внимательно смотреть на потребительское поведение пользователей безлимита и реагировать с учетом этих изменений. Пока делать какие-то прогнозы рано.

В «МегаФоне» обратили внимание на то, что абоненты, которые перейдут на тарифы с безлимитом, в любом случае продолжат ими пользоваться.

Тарифы и опции с безлимитным интернетом у разных операторов

МТС

Пакет «Тарифище»

МТС первым ввел тариф с безлимитным интернетом в середине августа. По сути это целая линейка тарифов, выстроенная по принципу конструктора. Постоянная величина в ней — безлимитный доступ в сеть, переменная — количество минут и SMS.

Возможны 4 версии тарифа: 500, 800, 1500 и 3000 минут и SMS. Стоимость в Алтайском крае варьируется от 450 до 1350 рублей.

Особенности предложения

Из тарифа исчезли безлимитные звонки внутри сети МТС , к которым привыкли многие абоненты. Здесь они включены в пакеты минут. В пакет минут включены звонки на все сети , городские телефоны и межгород тоже. Условия тарифа действуют в домашнем регионе и поездках по России. Количество минут абонент может изменять самостоятельно в личном кабинете. После исчерпания пакета минут , за исходящие придется доплачивать. Интересно , что чем больше пакет , тем меньше будет цена минуты , когда он закончится. Такая схема используется впервые.

Опция «Много интернета»

МТС также ввел опцию, дающую безлимитный интернет. Ее могут подключить на большинстве популярных тарифных планов: «Smart Забугорище», все версии Smart+, все версии Ultra, все версии VIP, «Наш Smart», все версии Smart Top.

Опция действует на территории всей России. Но за пределами домашнего региона после использования 500 Мб интернета скорость ограничивается до 128 Кбит/с.

Стоимость услуги — 100 рублей в месяц. При ее подключении «точечные безлимиты» на соцсети, YouTube становятся недоступны.

«Билайн»

Тариф «Анлим»

Практически сразу после выхода пакета «Тарифище» от МТС «Билайн» запустил опцию «Безлимитный интернет». Она действовала до 30 августа, потом ее закрыли для подключения. В этот же день оператор выпустил тариф с безлимитным интернетом «Анлим». Опция «Безлимитный интернет» продолжит работать у тех, кто ее подключил.

Особенности тарифа

В тариф включен пакет минут — 500 в месяц. Расходуется при звонках на номера всех мобильных операторов в домашнем регионе и только на «Билайн» в поездках по России. В пакет минут не входят звонки на городские телефоны , за них придется доплачивать 2 рубля в минуту в своем регионе , 5 рублей в минуту за межгород. SMS тоже не входят в пакет. Сообщение в домашнем регионе стоит 2 рубля , в другой регион — 5 рублей. В пакет включена опция HD-видео , которая дает возможность просматривать видео в лучшем качестве на высоких скоростях. В первый месяц предоставляется бесплатно , затем за абонентскую плату — 2 рубля в сутки ( 60 рублей в месяц). Оплата взимается посуточно — 14 рублей в сутки ( 420 рублей в месяц).

«МегаФон»

Тарифы «Включайся! Общайся Акция» и «Включайся! Смотри Акция»

Оператор заявил два тарифа с безлимитным интернетом в линейке «Включайся!» в Алтайском крае. Стоимость тарифов 450 и 600 рублей соответственно. Однако на сайте мы обнаружили одну странность.

В коротком описании тарифа «Включайся! Смотри Акция» написано, что в домашнем регионе предоставляется целиком безлимитный интернет. В длинном описании (PDF-файл) указано, что безлимит дается только на соцсети, мессенджеры, видеосервисы, а на остальные сервисы — 15 Гб.

Особенности тарифа «Включайся! Общайся Акция»

Безлимитный интернет предлагается только внутри домашнего региона. В роуминге доступны пакеты трафика 12 Гб. Пакет минут ( 700 минут) действует в домашнем регионе и в поездках по России. В пакет минут не включены звонки на городские номера домашнего региона , они стоят 1,8 рублей. Безлимит на звонки внутри сети после окончания пакета минут сохраняется.

В пресс-службе оператора рассказали, что есть еще опция «Безлимитный интернет». Но ее описание на сайте в Алтайском крае мы не нашли.