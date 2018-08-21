Родители начали войну с сотовой вышкой на крыше барнаульской гимназии из-за страха облучения

Родители школьников барнаульской гимназии № 40 напуганы тем, что на крышу учебного заведения поставили базовую станцию сотового оператора МТС. Они полагают, что излучение от оборудования может негативно повлиять на здоровье детей. Инициативная группа собрала около 200 подписей и передала их в разные инстанции с просьбой разобраться. Представители Алтайкомсвязи, МТС и директор гимназии считают, что поводов для беспокойства нет.

Почему боятся родители

По словам Татьяны Тютеревой, мамы ученика гимназии № 40, «очевидно, что любая вышка излучает волны».

Татьяна Тютерева,

мама ученика гимназии № 40:

Почему вышку установили на крыше школы на каникулах, не поставили в известность родителей? Главный аргумент руководства школы — вышка безвредна. Но почему их тогда не ставят на зданиях органов власти? Посмотрите, они стоят на жилых домах и детских учреждениях. Понятно, что сейчас мы испытываем на себе электромагнитное излучение от разных приборов. Но зачем еще сильнее его увеличивать?

Светлана Савина сказала altapress.ru, что не доверяет заключениям Роспотребнадзора о том, что излучение от базовой станции безопасно.

Светлана Савина,

мама двоих учеников гимназии № 40:

У родителей есть знакомые, которые работают в сфере связи. Они сказали, что на момент контрольных замеров вышки действительно включают на небольшую мощность, чтобы получить разрешения. А как они работают потом, никто не знает. Я считаю, что такому оборудованию не место на крыше школы. Его безопасность не доказана. Те данные, которые нам предоставляют, меня не убеждают.

По ее словам, дети проводят в гимназии значительную часть дня. В учреждении есть ученики, перенесшие онкологические заболевания. Как работа базовой станции скажется на их здоровье, никто не знает, говорит Савина.

Еще одна мама Марина Брик рассказала altapress.ru, что родители собрали около 200 подписей под жалобой против вышки. На прошлой неделе документ передали уполномоченному по правам ребенка в Алтайском крае Ольге Казанцевой.

20 августа Брик отнесла их также в приемную главного прокурора Алтайского края Якова Хорошева, врио губернатора Виктора Томенко, врио министра образования Алтайского края Александра Жидких и в региональное управление Роспотребнадзора.

Радиофобия — боязнь радиационного и электромагнитного излучения в случаях, когда риска для здоровья нет. У человека могут развиваться нервно-соматические, психические и физиологические расстройства.

Базовая станция сотовой связи. Из архива редакции.

Позиция директора школы и МТС: опасности нет

Директор гимназии № 40 Александр Овсиевский сказал, что перед подписанием договора с МТС он изучил различные документы. В их числе заключение Роспотребнадзора о безопасности подобного оборудования. Они его убедили.

Александр Овсиевский,

директор гимназии № 40:

Может быть, лет 30 назад такое оборудование и приносило вред. Но не сейчас. Техника ушла далеко вперед. Посмотрите, на каждом доме стоят антенны. Роспотребнадзор — государственный орган. Я не думаю, что он будет фальсифицировать замеры или документы. По своему опыту знаю, что к своей работе ведомство подходит серьезно. Нашу школу всегда проверяют тщательно, находят малейшие нарушения, требуют их устранять, применяют санкции.

В пресс-службе МТС сообщили, что базовые станции проходят все необходимые согласования и проверки на соответствие санитарно-эпидемиологических нормам.

Пресс-служба МТС:

Компанией МТС получено заключение № 426-э о том, что проект технической документации строительства базовой станции, расчет санитарно-защитной зоны и зоны ограничения строительства соответствуют всем санитарно-эпидемиологическим нормам РФ. Это позволяет начать монтаж объекта.

Базовая станция на гимназии № 40 пока не работает. Ее запустят после измерения напряженности электромагнитного поля и экспертного заключения о соответствии установленным нормам.

Пресс-служба МТС:

В 90% случаев электромагнитное излучение от базовой станции не фиксируется приборами вообще, так как предельно допустимая плотность потока энергии для частот, на которых работают российские базовые станции, в десятки раз ниже принятых во всем мире стандартов (10 микроватт на кв. см — такова допустимая норма электромагнитного излучения).

В МТС ссылаются и на требования лицензии на оказание услуг мобильной связи. Она обязывает оператора оказывать услуги во всех средних и высших учебных заведениях, расположенных в населенных пунктах, где живут больше 50 тыс. человек. Оборудование обеспечит доступ школьников к высокоскоростной сети LTE во время учебы.

12,5 тыс. рублей в месяц будет платить МТС гимназии № 40 по договору аренды (фото договора есть в распоряжении altapress.ru).

Смартфон. СС0

Позиция Алтайкомсвязи: хорошая связь в школе нужна

В Алтайкомсвязи пояснили: ввод в эксплуатацию базовой станции строго регламентирован законодательством. Размещение передающих антенн на крышах жилых, общественных и других зданий допускается при соблюдения санитарных правил по электромагнитным полям. Это контролирует Роспотребназдор.

По закону школа не обязана согласовывать с родителями учеников размещение базовой станции. Для заключения договора аренды между школой и оператором необходимо согласие собственника арендуемых площадей и заключение экспертной комиссии.

Она должна постановить, что оборудование безопасно и не вредит учебному процессу. Проверяется также пожарная безопасность, благоустройство прилегающей территории.

В Алтайкомсвязи обращают внимание на то, что мобильный интернет позволяет развивать современные форматы образовательных услуг, в том числе онлайн-курсы.

Максим Герасимюк,

врио начальника Алтакомсвязи:

Операторы связи стремятся обеспечить качественными услугами всех своих абонентов на улице и внутри помещений. В городе этого можно достичь, если установить базовые станции на расстоянии 500−900 метров друг от друга. Городская застройка в большинстве случаев не позволяет разместить оборудование в целевой зоне из-за отсутствия поблизости нежилых высотных сооружений. Поэтому здания, находящиеся в хозяйственном ведении МУПов, становятся площадками для установки базовых станций.

Максим Герасимюк считает, что размещение оборудования связи на зданиях образовательных учреждений возможно, но операторы должны активнее освещать в СМИ вопросы его безопасности.

Смартфоны и планшет. Анна Зайкова

На скольких школах Алтайского края установлены базовые станции сотовой связи, altapress.ru выяснить не удалось. В Алтайкомсвязи назвали семь школ, восемь техникумов и колледжей, где есть такое оборудование. Также редакции известно, что недовольство из-за установки базовой станции высказывали родители барнаульской гимназии № 5. Ее директор Николай Воробьев ситуацию комментировать отказался.

Мнение эксперта: замеры соответствуют нормам

Аналитическая компания TelecomDaily (Санкт-Петербург) периодически проводит замеры излучения от базовых станций мобильных операторов.

Денис Кусков,

гендиректор TelecomDaily ( Санкт-Петербург):

Нужно знать физику. Сигнал идет от базовой станции горизонтально. То есть в здании, на крыше которого установлено оборудование, излучения быть не может. Мы делали замеры на крышах, все показатели на расстоянии 1 метра от работающей базовой станции укладываются в санитарные нормы.

Основные СанПиНы, регулирующие размещение базовых станций «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной связи» (СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190−03) «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» (СанПиН 2.1.8. /2.2.4.1383−03)

Мнение онколога: «Я бы не рекомендовал»

Завкафедрой онкологии АГМУ Александр Лазарев сказал altapress.ru, что он в свое время не согласился на установку базовой станции мобильной связи на крыше Алтайского онкологического диспансера. Причина — психологический фактор и возможное влияние излучения на состояние пациентов.

Александр Лазарев,

завкафедрой онкологии АГМУ:

Я считаю, что такое оборудование нельзя устанавливать на зданиях без разрешения тех людей, которые там работают, учатся или живут. Влияние сильного электромагнитного излучения на здоровье человека изучено, а слабых воздействий — пока нет. Мы не знаем, как в долгосрочной перспективе они скажутся на здоровье людей. Известно, что в городе, где мы со всех сторон окружены антеннами, риск развития онкологических заболеваний выше, чем в сельской местности.

Лазарев считает, что нормативы, по которым Роспотребнадзор выдает заключения, могут меняться.

Александр Лазарев,

завкафедрой онкологии АГМУ:

Я бы не рекомендовал размещать подобное оборудование на крышах образовательных учреждений. Нужно поберечь детей. У всех разная чувствительность. Даже если из тысячи детей излучение повлияет только на одного ребенка, мы должны подумать о нем и обеспечить его безопасность.