"Пакет Яровой" заработал: с 1 июля операторы связи будут хранить переписку пользователей

С 1 июля вступает в силу большая часть требований "Пакета Яровой" по поводу хранения операторами связи и интернет-компаниями переписки пользователей. При этом детали этих требований для интернет-компаний стали известны только 28 июня, поэтому нет ясности, успели ли провайдеры подготовиться, передает ТАСС.
Что должны хранить операторы связи
Операторы связи сумели отсрочить до 1 октября лишь введение хранения т.н. "тяжелого интернет-трафика. Однако с 1 июля они должны сохранять на 30 суток все sms и голосовые сообщения своих клиентов.
Что должны хранить интернет-компании
Детали по хранению переписки пользователей согласно "пакету Яровой" в отношении интернет-компаний были опубликованы 28 июня. Правительство установило максимально возможный срок хранения данных по "пакету Яровой" — полгода. В течение этого срока интернет-компании должны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео- и иные электронные сообщения пользователей. Главный аналитик Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян усомнился, что компании смогут полностью подготовиться к вступлению таких требований в силу за три дня.
Под действие требований "пакета Яровой" попадают не все интернет-компании, а только те, которые входят в реестр организаторов распространения информации в интернете (этот реестр ведет Роскомнадзор).
В реестре есть принадлежащие Mail.ru Group ресурсы — почтовый сервис, соцсети "Мой Мир", "Одноклассники", мессенджер "Агент Mail.ru" и облачное хранилище файлов "Облако Mail.ru". Кроме того, в реестре присутствует и соцсеть "ВКонтакте". В Mail.ru Group и в "Одноклассниках" отказались комментировать "пакет Яровой", так же поступили и во "ВКонтакте". В реестре есть и сервисы "Яндекса" - "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск". В "Яндексе" также отказались от комментариев по этому вопросу.
Требование о хранении информации по "пакету Яровой" распространяется на Telegram — он был внесен в реестр 28 июня 2017 года после продолжительных заочных дискуссий основателя мессенджера Павла Дурова и главы Роскомнадзора Александра Жарова. Однако когда Дуров согласился на включение мессенджера в реестр, он отметил, что Telegram не будет предоставлять доступ к переписке пользователей и выполнять требования "пакета Яровой". При этом в апреле 2018 года Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram на территории РФ после соответствующего решения Таганского суда Москвы.
При этом крупные иностранные интернет-компании пока не подпадают под действие "пакета Яровой". Соцсеть Facebook, принадлежащие ей мессенджер WhatsApp и приложение для обмена фото и видео Instagram не входят в реестр. Нет там и мессенджера Viber, Twitter, а также сервисов Microsoft (включая принадлежащий корпорации Skype). Также в реестре отсутствует сервисы Google, включая почту Gmail.
Для чего нужен "Пакет Яровой"?
"Пакет Яровой" был принят летом 2016 года. Это целая серия антитеррористических поправок в законы, которые предложили депутат Госдумы Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров.
Операторы связи и интернет-компании в рамках "Пакета Яровой" должны предоставлять правоохранительным органам переписку пользователей. В постановлении для интернет-сервисов определены следующие категории пользователей: те, кто зарегистрировался или авторизовался с помощью используемых на территории РФ сетевых адресов, а также те, кто указал при регистрации российский паспорт или номер телефона. Правила о хранении переписки также касаются пользователей, устройство которых передает данные о местоположении в России или о нахождении которых на территории страны сообщили спецслужбы.
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