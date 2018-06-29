Сотовые операторы заявляют, что отменили роуминг. Так ли это на самом деле?

Новая схема тарификации звонков в роуминге у "большой тройки"

"Билайн", МТС и "МегаФон" реализовали в новых тарифах на роуминг одну и ту же схему.

Входящие и исходящие звонки на номера региона присутствия абонента (того, куда он приехал) теперь тарифицируются как в домашнем. То есть регион присутствия на время поездки становится домашним. Входящие, исходящие вызовы из своего региона стали считаться междугородними. За них взимается плата. Стоимость входящих в МТС — 5,5 рублей, у "МегаФона" и "Билайна" — 5 рублей в минуту, Пакеты интернета во многих тарифах (в том числе в новых) действуют в поездках по стране.

Как тарифицирует звонки в роуминге Tele2

У Теле2 другие правила тарификации в роуминге.

Интернет тарифицируется по ценам домашнего региона на всех тарифах.

На ряде тарифов (новая линейка “Мой Tele2” и некоторые архивные) действуют льготные условия на звонки во внутрисетевом роуминге: все входящие бесплатны, исходящие — 2 рубля в минуту.

На прочих тарифах — исходящие и входящие звонки на все номера России стоят 5 рублей в минуту.

На всех пакетных тарифах новой линейки "Мой Tele2" исходящие звонки на номера региона присутствия расходуются из пакета минут, включенного в тариф.

Точную стоимость звонков в роуминге на вашем тарифе вы можете узнать на сайте своего оператора или в его колл-центре.

Кому выгодна новая схема платежей в роуминге

Если в поездках вы чаще звоните и принимаете звонки с номеров региона присутствия, "новый роуминг" вам будет удобен. Для тех, кому чаще звонят из домашнего региона и кто сам туда звонит, условия не очень выгодные.

Эксперты склоняются к тому, что абонентов второй категории в России больше. Круг общения человека "путешествует" вместе с ним. Поэтому операторы создали себе условия для дополнительного заработка.

В "МегаФоне" altapress.ru рассказали, что абоненты, которые передвигаются по России в командировках, чаще звонят по региону пребывания. А те абоненты, которые находятся в других регионах на время отпуска, чаще принимают звонки из дома.

Внимательными нужно быть тем абонентам, которые пользуются функцией автоответчика. На некоторых тарифных планах звонки при ответе автоответчика тарифицируются как входящие.

Почему все это называется "отменой роуминга"

Предписание ФАС об отмене роуминга было размытым, отмечает аналитик Эльдар Муртазин.

Эльдар Муртазин,

аналитик:

— Изначально ФАС хотела, чтобы операторы "изменили тарифы на услуги связи в поездках", а потом это стало требованием, чтобы операторы "устранили необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках".

Похоже, операторы реализовали описанное требование буквально. Им стали поступать дополнительные предписания.

Почему повышенные тарифы на роуминг все же обоснованы

Операторы считают внутрисетевой роуминг дополнительной услугой и поэтому взимают за нее отдельную плату, объясняет Forbes. Это обусловлено тем, что услуга передачи голоса между регионами имеет более высокую себестоимость.

В России лицензии на сотовую связь выдаются на каждый регион отдельно. А законодательство требует, чтобы звонок из одного региона в другой передавался только через сеть зонового оператора. То есть того, который работает в нескольких регионах, имеет там физические точки присоединения к сети. Фактически им является "Ростелеком".

Он берет плату с сотовых операторов за передачу голосового трафика. На интернет эти требования не распространяются, поэтому он, как правило, предоставляется по домашнему тарифу в поездках по стране.