В Алтайском крае начал работать новый оператор мобильной связи

В Алтайском крае около 100 тыс. домохозяйств подключены к телевидению и проводному интернету от ТТК, сообщил Алексей Ноздрин.

Прездаказ на "симки" ТТК был открыт в начале апреля. За это время из Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края поступило порядка 2,5 тыс. заявок.

В тарифную линейку "Поехали!" входит пять тарифов. Из них 4 пакетных тарифа и один с поминутной тарификацией. Также в течение некоторого времени абонентам будет доступен к подключению промо-тариф "Первый".

В него входит 8 Гб интернета, 300 минут и безлимит на SMS за 200 рублей в месяц. Из основной линейки за такую сумму (это самый дешевый тариф) получаешь 5 Гб и 200 минут. Самый дорогой тариф стоит 600 рублей в месяц, в него входит 24 Гб и 600 минут. Цены сопоставимы с предложениями других операторов.

Среди преимуществ тарифной линейки Алексей Горячий назвал:

перенос неиспользованных остатков минут на следующий месяц,

все входящие звонки на территории России используются из пакета минут,

клиентам, подключившим проводные услуги ТТК и мобильную связь будут предоставляться скидки.

Напомним, зона покрытия сети Tele2 в Алтайском крае пока небольшая. Она охватывает города и основные трассы.

В Алтайском крае на данный момент работают два вирутуальных оператора: "Ростелеком" на сети Tele2 и Yota на сети "МегаФона". Это нишевые игроки, у которых совсем небольшие доли рынка.