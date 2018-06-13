13 июня в Алтайском крае начал работать новый оператор мобильной связи — TTK Mobile. Это виртуальный оператор связи, который работает на сети Tele2. Его целевая аудитория — это в первую очередь клиенты проводных услуг от ТТК (интернета и ТВ), говорит директор по работе с массовым сегментом региона Западная Сибирь Алексей Горячий.
В Алтайском крае около 100 тыс. домохозяйств подключены к телевидению и проводному интернету от ТТК, сообщил Алексей Ноздрин.
Прездаказ на "симки" ТТК был открыт в начале апреля. За это время из Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края поступило порядка 2,5 тыс. заявок.
В тарифную линейку "Поехали!" входит пять тарифов. Из них 4 пакетных тарифа и один с поминутной тарификацией. Также в течение некоторого времени абонентам будет доступен к подключению промо-тариф "Первый".
В него входит 8 Гб интернета, 300 минут и безлимит на SMS за 200 рублей в месяц. Из основной линейки за такую сумму (это самый дешевый тариф) получаешь 5 Гб и 200 минут. Самый дорогой тариф стоит 600 рублей в месяц, в него входит 24 Гб и 600 минут. Цены сопоставимы с предложениями других операторов.
Среди преимуществ тарифной линейки Алексей Горячий назвал:
- перенос неиспользованных остатков минут на следующий месяц,
- все входящие звонки на территории России используются из пакета минут,
- клиентам, подключившим проводные услуги ТТК и мобильную связь будут предоставляться скидки.
Напомним, зона покрытия сети Tele2 в Алтайском крае пока небольшая. Она охватывает города и основные трассы.
В Алтайском крае на данный момент работают два вирутуальных оператора: "Ростелеком" на сети Tele2 и Yota на сети "МегаФона". Это нишевые игроки, у которых совсем небольшие доли рынка.
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