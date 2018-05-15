В Алтайском крае оказалась "самая недоступная" в Сибири сотовая связь

Информационно-аналитическая компания Content Review регулярно измеряет индекс доступности сотовой связи по цене в России. В апреле 2018 года аналитики изучили тарифы МТС, "МегаФона", "Билайна", Tele2 и других.

В минимальный пакет услуг, который оценивался в исследовании, входит 1 Гб интернета, голосовые звонки и SMS на тарифах с предоплатой. Предыдущее исследование проводилось в августе 2017 года. С тех пор стоимость среднего минимального тарифа в России снизилась на 4% — с 268,5 до 258,3 рублей.

Это произошло из-за того, что операторы внедрили тарифы-конструкторы. Они позволили предложить более низкие цены и возможность подстройки тарифа под потребности абонента.

Как обстоят дела с доступностью сотовой связи в Алтайском крае

В Алтайском крае средний минимальный тариф за 9 месяцев подешевел на 5,1%, а доходы населения выросли на 6,5%. Мобильная связь в крае стала более доступной по цене, но все равно заметно отстает по этому показателю от всех регионов СФО.

Чем меньше индекс доступности связи по цене, тем лучше для региона. В Алтайском крае он сейчас составляет 9,8, что на 1,2 пункта меньше, чем в прошлом исследовании. Тем не менее край находится в конце общероссийского рейтинга и занимает в нем 69 место (16 с конца). В прошлом году он занимал 73 место (12 с конца).

По показателю доступности связи Алтайский край сильно отстает от всех остальных регионов СФО.

Регионы СФО с самой доступной сотовой связью

Иркутская область (10 место в рейтинге),

Красноярский край (15 место),

Бурятия (18 место),

Кемеровская область (19 место),

Томская область (23 место)

Где в России самая доступная (и наоборот) связь

Самая доступная связь оказалась северных регионах: Ямало-Ненецком АО, Тюменской области Ханты-Мансийском АО.

Наименее доступная на Кавказе — в Ингушетии, Чечне, Дагестане. Правда, последнее место в итоге заняла Брянская область.

После того, как операторы связи ввели тарифы-конструкторы, altapress.ru посмотрел, как изменились цены на самые популярные в регионе тарифы. К ним в основном относятся предложения не с минимальным, а со средним объемом услуг. Эти тарифы стали дороже.

Аналитики прогнозируют рост цен на сотовую связь в ближайшее время из-за вступления в силу "пакета Яровой" и отмены национального роуминга.