В Алтайском крае оказалась "самая недоступная" в Сибири сотовая связь

Алтайский край заметно отстает от всех регионов СФО по ценовой доступности сотовой связи. Показатель рассчитывается как соотношение минимального среднего тарифа и доходов населения. По этому значению край находится на последнем месте в Сибири, несмотря на то, что за последний год тарифы в регионе подешевели, а доходы выросли.
Информационно-аналитическая компания Content Review регулярно измеряет индекс доступности сотовой связи по цене в России. В апреле 2018 года аналитики изучили тарифы МТС, "МегаФона", "Билайна", Tele2 и других.
В минимальный пакет услуг, который оценивался в исследовании, входит 1 Гб интернета, голосовые звонки и SMS на тарифах с предоплатой. Предыдущее исследование проводилось в августе 2017 года. С тех пор стоимость среднего минимального тарифа в России снизилась на 4% — с 268,5 до 258,3 рублей.
Это произошло из-за того, что операторы внедрили тарифы-конструкторы. Они позволили предложить более низкие цены и возможность подстройки тарифа под потребности абонента.
Как обстоят дела с доступностью сотовой связи в Алтайском крае
В Алтайском крае средний минимальный тариф за 9 месяцев подешевел на 5,1%, а доходы населения выросли на 6,5%. Мобильная связь в крае стала более доступной по цене, но все равно заметно отстает по этому показателю от всех регионов СФО.
Чем меньше индекс доступности связи по цене, тем лучше для региона. В Алтайском крае он сейчас составляет 9,8, что на 1,2 пункта меньше, чем в прошлом исследовании. Тем не менее край находится в конце общероссийского рейтинга и занимает в нем 69 место (16 с конца). В прошлом году он занимал 73 место (12 с конца).
По показателю доступности связи Алтайский край сильно отстает от всех остальных регионов СФО.
Регионы СФО с самой доступной сотовой связью
- Иркутская область (10 место в рейтинге),
- Красноярский край (15 место),
- Бурятия (18 место),
- Кемеровская область (19 место),
- Томская область (23 место)
Где в России самая доступная (и наоборот) связь
Самая доступная связь оказалась северных регионах: Ямало-Ненецком АО, Тюменской области Ханты-Мансийском АО.
Наименее доступная на Кавказе — в Ингушетии, Чечне, Дагестане. Правда, последнее место в итоге заняла Брянская область.
После того, как операторы связи ввели тарифы-конструкторы, altapress.ru посмотрел, как изменились цены на самые популярные в регионе тарифы. К ним в основном относятся предложения не с минимальным, а со средним объемом услуг. Эти тарифы стали дороже.
Аналитики прогнозируют рост цен на сотовую связь в ближайшее время из-за вступления в силу "пакета Яровой" и отмены национального роуминга.
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