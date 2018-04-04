Сотовые операторы начали проверять владельцев серых сим-карт

Представители "большой тройки" операторов — МТС, "Билайн" и "МегаФон" — не смогли оценить, скольким абонентам придется подтвердить личность. По некоторым данным, на "серых" абонентов приходится около 20% всех пользователей сотовой связи. Речь идет о тех, кто покупает по несколько сим-карт в месяц и использует их для одного-двух звонков. "Именно такие абоненты могут вести незаконную деятельность и подпадают под действие этого закона", — пишет интернет-издание со ссылкой на одного из участников рынка.

"Билайн" и "МТС" уже начали проверку абонентской базы, чтобы у клиентов было достаточно времени на подтверждение своей личности. В "МегаФоне" заявили, что они проводят жесткую борьбу с незаконным распространением сим-карт: заключают агентское соглашение с ритейлерами и штрафуют их в случае раздачи сим-карт гражданам без договора, пишет ura.ru.

Согласно поправкам к закону "О связи", которые были приняты в июле 2017 года, операторы должны проверять достоверность сведений и личности абонента, устанавливать его фамилию, имя, отчество, дату рождения, а также номер документа, удостоверяющего личность.

Если информация, предоставленная о себе абонентом, будет вызывать подозрения оператора, он должен будет направить абоненту сообщение с просьбой еще раз подтвердить личность. Абонент получит 15 дней на уточнение данных. В противном случае оператор должен прекратить оказание услуг связи клиенту.