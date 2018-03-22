В Барнауле лжеоператор мобильной связи обманул женщину на 20 тысяч рублей

Лжеоператор выманил у жительницы Барнаула 20 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником одного из операторов мобильной связи. Он рассказал, что у потерпевшей есть переплата за услуги связи более 2 тысяч рублей.
Для получения денег нужно было продиктовать номер и коды, которые придут в смс. Потерпевшая выполнила все инструкции, после чего с карты исчезли 20 тысяч рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 5 лет.
Напомним, недавно в Барнауле лжевнук обманул старушку на 40 тысяч рублей.
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