В Барнауле лжеоператор мобильной связи обманул женщину на 20 тысяч рублей

Женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником одного из операторов мобильной связи. Он рассказал, что у потерпевшей есть переплата за услуги связи более 2 тысяч рублей.

Для получения денег нужно было продиктовать номер и коды, которые придут в смс. Потерпевшая выполнила все инструкции, после чего с карты исчезли 20 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 5 лет.

Напомним, недавно в Барнауле лжевнук обманул старушку на 40 тысяч рублей.