На Алтае женщину обманули на крупную сумму при получении кредита

Жительница Горно-Алтайска хотела взять в кредит 100 тысяч рублей, но наткнулась на мошенников, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.
Девушка нашла в интернете несколько объявлений о получении кредита и отправила заявки. Вскоре ей позвонил неизвестный мужчина, который представился менеджером интернет-банка и рассказал о возможности получения денег.
Мужчина сказал, что кредит нужно застраховать. Для этого он предложил отправить на карту 20 тысяч рублей. Поверив незнакомцу, потерпевшая отправила деньги. Злоумышленник обещал, что скоро к девушке придет курьер с пакетом документов. После этого связаться с представителем банка не удалось: телефоны были выключены.
Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.