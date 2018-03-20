На Алтае женщину обманули на крупную сумму при получении кредита

Девушка нашла в интернете несколько объявлений о получении кредита и отправила заявки. Вскоре ей позвонил неизвестный мужчина, который представился менеджером интернет-банка и рассказал о возможности получения денег.

Мужчина сказал, что кредит нужно застраховать. Для этого он предложил отправить на карту 20 тысяч рублей. Поверив незнакомцу, потерпевшая отправила деньги. Злоумышленник обещал, что скоро к девушке придет курьер с пакетом документов. После этого связаться с представителем банка не удалось: телефоны были выключены.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.