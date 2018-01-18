В Барнауле женщину обманули при получении кредита

По предварительной информации, потерпевшая узнала в интернете об удаленном способе получения кредита. Женщина заполнила онлайн заявку на 100 тыс. рублей. Получив положительный ответ и изучив условия, она согласилась взять кредит.

Для получения средств потерпевшей нужно было оплатить доставку кредитной карты и страховку. Женщина отправила злоумышленникам около 25 тыс. рублей, как только узнала их реквизиты. После этого лжекредиторы исчезли и перестали отвечать на звонки.

Полицейские возбудили уголовное дело.