В Барнауле женщину обманули при получении кредита

Жительница Барнаула нашла в интернете информацию о получении кредита, но наткнулась на мошенников, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, потерпевшая узнала в интернете об удаленном способе получения кредита. Женщина заполнила онлайн заявку на 100 тыс. рублей. Получив положительный ответ и изучив условия, она согласилась взять кредит.
Для получения средств потерпевшей нужно было оплатить доставку кредитной карты и страховку. Женщина отправила злоумышленникам около 25 тыс. рублей, как только узнала их реквизиты. После этого лжекредиторы исчезли и перестали отвечать на звонки.
Полицейские возбудили уголовное дело.
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