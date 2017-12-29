В Алтайском крае мужчину обманули на 50 тысяч рублей при покупке автомобиля

По предварительный информации, 26-летний житель Белокурихи нашел в интернете объявление о продаже машины. Мужчина позвонил продавцу и договорился о покупке.

Продавец попросил перевести задаток 50 тысяч рублей. Мужчина отправил указанную сумму. Затем злоумышленник попросил еще денег, но потерпевший отказался. После этого продавец выключил телефон.

Полицейские проводят проверку.