В Алтайском крае мужчину обманули на 50 тысяч рублей при покупке автомобиля

Вчера, 18:26.
Происшествия

Злоумышленники обманули жителя Белокурихи, который хотел купить машину. Мужчина потерял 50 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Деньги, автомобиль, кредит.
Деньги, автомобиль, кредит. Фото: Москвы Moscow-Live.ru/www.flickr.com/CC BY-NC-SA.

По предварительный информации, 26-летний житель Белокурихи нашел в интернете объявление о продаже машины. Мужчина позвонил продавцу и договорился о покупке.

Продавец попросил перевести задаток 50 тысяч рублей. Мужчина отправил указанную сумму. Затем злоумышленник попросил еще денег, но потерпевший отказался. После этого продавец выключил телефон.

Полицейские проводят проверку.

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