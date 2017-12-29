В Алтайском крае мужчину обманули на 50 тысяч рублей при покупке автомобиля

Злоумышленники обманули жителя Белокурихи, который хотел купить машину. Мужчина потерял 50 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительный информации, 26-летний житель Белокурихи нашел в интернете объявление о продаже машины. Мужчина позвонил продавцу и договорился о покупке.
Продавец попросил перевести задаток 50 тысяч рублей. Мужчина отправил указанную сумму. Затем злоумышленник попросил еще денег, но потерпевший отказался. После этого продавец выключил телефон.
Полицейские проводят проверку.
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