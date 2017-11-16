На Алтае мужчину обманули при покупке внедорожника

По предварительной информации, сельчанин нашел объявление о продаже автомобиля Toyota Land Cruiser 80 на сайте drom.ru. Продавец попросил в качестве предоплаты перевести на карту 300 тыс. рублей. Остальные деньги было решено отдать уже после осмотра автомобиля.

Мужчина перевел предоплату за внедорожник. На следующий день продавец позвонил клиенту и сказал, что другие люди предлагают за автомобиль больше денег. Чтобы сделка не сорвалась, мужчина перевел на карту остальные деньги. После этого продавец исчез.

Сумма ущерба составила более 500 тыс. рублей. Полицейские выяснили, что мошенник звонил по номерам, которые зарегистрированы в Свердловской области и Санкт-Петербурге.