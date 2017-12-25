На Алтае лжеброкер обманул женщину на 90 тысяч рублей

По предварительной информации, женщина нашла в интернете объявление о дополнительном заработке. Позвонив, она узнала от мужчины, который представился брокером зарубежной фондовой биржи, о возможности участия в биржевых операциях. Женщина поверила злоумышленнику и сообщила данные карты. После этого у нее сняли 40 тыс. рублей. Когда лжеброкер получил деньги, то сказал, что этой суммы недостаточно.

Женщина взяла в кредит еще 55 тыс. рублей и также перевела злоумышленнику. Он рассказал, что она получит свой доход в конце месяца. Когда деньги не пришли, женщина обратилась в полицию. Телефон злоумышленника был отключен.

Полицейские проводят проверку. Они выяснили, что номер лжеброкера зарегистрирован в одной из европейских стран.