В Барнауле женщина хотела продать ресторану тыквы, но потеряла деньги

В Барнауле полицейские ищут злоумышленника, которые обманули женщину на 5 тысяч рублей при продаже тыквы, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, 66-летняя пенсионерка разместила в интернете объявление о продаже тыквы за 2500 рублей. Вскоре ей позвонил покупатель с предложением перевести деньги на карту. Мужчина сказал, что тыкву заберет представитель ресторана на следующий день. Потерпевшая продиктовала номер карты.
Вскоре злоумышленник перезвонил и сказал, что на телефон придет смс с кодом, который нужно сообщить. Пенсионерка продиктовала код, после чего с карты исчезли 5 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что номер мужчины зарегистрирован Москве. Они возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 5 лет.
Напомним, недавно жительницу Барнаула обманули при покупке смартфона. Она потеряла почти 4 тысячи рублей.
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