Жительницу Барнаула обманули при покупке смартфона

Жительница Барнаула нашла на торговой интернет-площадке предложение о покупке телефона за 3900 рублей. Она созвонилась с продавцом и перевела ему деньги. Продавец пообещал привезти телефон по указанному адресу. Но товар не привез и на связь больше не выходил.

Девушка обратилась в полицию. Проводится проверка. Уже известно, что мобильный номер "продавца" зарегистрирован в Приморском крае.

Ранее altapress.ru писал, что в начале марта житель Барнаула хотел купить телефон через интернет, но наткнулся на мошенников. После перевода денег номер телефона продавца был выключен, а товар так и не пришел. Сумма ущерба составила 65 тысяч рублей.