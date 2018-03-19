Жительницу Барнаула обманули при покупке смартфона

18-летняя жительница Барнаула хотела купить телефон в интернете. Она перевела продавцу деньги, и после этого он перестал выходить на связь, сообщает пресс-служба управления МВД по Барнаулу.
Жительница Барнаула нашла на торговой интернет-площадке предложение о покупке телефона за 3900 рублей. Она созвонилась с продавцом и перевела ему деньги. Продавец пообещал привезти телефон по указанному адресу. Но товар не привез и на связь больше не выходил.
Девушка обратилась в полицию. Проводится проверка. Уже известно, что мобильный номер "продавца" зарегистрирован в Приморском крае.
Ранее altapress.ru писал, что в начале марта житель Барнаула хотел купить телефон через интернет, но наткнулся на мошенников. После перевода денег номер телефона продавца был выключен, а товар так и не пришел. Сумма ущерба составила 65 тысяч рублей.
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