Барнаулец потерял 65 тысяч рублей при покупке телефона

Барнаулец позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении. Ему ответил человек, представившийся сотрудником интернет-магазина. Деньги за покупку телефона лжепродавец попросил перевести на счет. Злоумышленник сообщил, что товар отправят почтой из Москвы.

После перевода денег номер телефона лжепродавца был выключен, а товар так и не пришел. Сумма ущерба составила 65 тысяч рублей.

Полицейские возбудили дело по статье о мошенничестве. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.