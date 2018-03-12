Барнаулец потерял 65 тысяч рублей при покупке телефона

Житель Барнаула хотел купить телефон через интернет, но наткнулся на мошенников, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Барнаулец позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении. Ему ответил человек, представившийся сотрудником интернет-магазина. Деньги за покупку телефона лжепродавец попросил перевести на счет. Злоумышленник сообщил, что товар отправят почтой из Москвы.
После перевода денег номер телефона лжепродавца был выключен, а товар так и не пришел. Сумма ущерба составила 65 тысяч рублей.
Полицейские возбудили дело по статье о мошенничестве. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.
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