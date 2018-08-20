Сотовые операторы сообщили даты отмены сетевого роуминга

Российские сотовые операторы заявили о готовности выполнить требования антимонопольщиков и приступили к отмене внутрисетевого роуминга.

С 20 августа от платы за входящие междугородные звонки в поездках отказывается «Вымпелком», с 1 сентября — «Мегафон». Для 90% абонентов МТС роуминг уйдет в прошлое с 31 августа, а еще для 10% — с 30 сентября.

Предписание об устранении необоснованной разницы в ценах в роуминге Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала еще в июле.

Весной операторы приравняли стоимость услуг в регионе пребывания к домашним, но ввели плату (5−5,5 руб. за минуту) за входящие междугородные звонки. В марте были возбуждены дела в отношении МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома», завершенные в начале августа, пишут «Ведомости».

Антимонопольщики решили, что операторы нарушили закон о защите конкуренции, поскольку устанавливали различные тарифы на одну и ту же услугу, не имея на это обоснования. За это ФАС может назначить компаниям штраф до 1 млн руб. <С этим вопросом ведомство обещало определиться до конца сентября>.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае оказалась «самая недоступная» в Сибири сотовая связь. Показатель рассчитывается как соотношение минимального среднего тарифа и доходов населения. По этому значению край находится на последнем месте в Сибири.

Регионы СФО с самой доступной сотовой связью

Иркутская область ( 10 место в рейтинге),

10 место в рейтинге), Красноярский край ( 15 место),

15 место), Бурятия ( 18 место),

18 место), Кемеровская область ( 19 место),

19 место), Томская область ( 23 место)

Факт

В 2017 году четыре крупнейших российских оператора заработали на внутрисетевом роуминге 30 млрд руб., посчитал гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.