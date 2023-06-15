Алтайкрайэнерго: прошли соревнования по профмастерству электромонтеров

С 5 по 9 июня на полигоне электротехнических испытаний в с. Зудилово проходили соревнования по профессиональному мастерству среди бригад электромонтёров по эксплуатации распределительных сетей.

На торжественном открытии соревнований главный судья, заместитель генерального директора – главный инженер Юрий Доманов отметил, что главная цель соревнований не выявить лучшего из лучших, а обучить сотрудников.

Задача соревнований одна – повысить профессионализм специалистов АО «СК Алтайкрайэнерго». Для нас важно, чтобы все и всегда безопасно и технически грамотно выполняли поставленные задачи. От этого зависит не только качественное электроснабжение жителей Алтайского края, но и здоровье и жизни людей, – отметил главный инженер.

С этой целью в программу соревнований включены обучающие этапы, в рамках которых электромонтёры отработали измерение сопротивления изоляции оборудования подстанций, замер уровня загнивания деревянной опоры, проверку состояния опоры методом неразрушающего контроля, измерение вертикального габарита до проводов воздушных линий электропередач при помощи ультразвукового измерителя расстояний «Даль» и монтаж соединителя провода ВЛ-0,4-10 кВ спирального типа.

Всего участники преодолели 8 этапов. Оценке подверглись знания и навыки электромонтёров и специалистов по охране труда из девяти филиалов. Специальный организационный этап прошли директора филиалов.

Алтайкрайэнерго провело соревнования по профессиональному мастерству среди бригад электромонтёров по эксплуатации распределительных сетей. Фото предоставлено пресс-службой компании Алтайкрайэнерго. Алтайкрайэнерго провело соревнования по профессиональному мастерству среди бригад электромонтёров по эксплуатации распределительных сетей. Фото предоставлено пресс-службой компании Алтайкрайэнерго. Алтайкрайэнерго провело соревнования по профессиональному мастерству среди бригад электромонтёров по эксплуатации распределительных сетей. Фото предоставлено пресс-службой компании Алтайкрайэнерго. Алтайкрайэнерго провело соревнования по профессиональному мастерству среди бригад электромонтёров по эксплуатации распределительных сетей. Фото предоставлено пресс-службой компании Алтайкрайэнерго. Алтайкрайэнерго провело соревнования по профессиональному мастерству среди бригад электромонтёров по эксплуатации распределительных сетей. Фото предоставлено пресс-службой компании Алтайкрайэнерго. Алтайкрайэнерго провело соревнования по профессиональному мастерству среди бригад электромонтёров по эксплуатации распределительных сетей. Фото предоставлено пресс-службой компании Алтайкрайэнерго.

Специалисты секторов охраны труда впервые приняли участие в соревнованиях в этом году. Их этап состоял из двух заданий: первое – 30 теоретических вопросов, второе – реанимация робота-манекена. Баллы, заработанные специалистами по охране труда, добавились к баллам команд, – рассказала заместитель начальника отдела производственного контроля и охраны труда, судья соревнований Татьяна Ковтун.

Алтайкрайэнерго провело соревнования по профессиональному мастерству среди бригад электромонтёров по эксплуатации распределительных сетей. Фото предоставлено пресс-службой компании Алтайкрайэнерго.

В этом году свой вклад в проведение соревнований внесла аномальная жара. Столбики термометров поднимались до 37-38 градусов по Цельсию. Несмотря на это, электромонтёры преодолели все испытания, доказав, что они готовы работать в любых погодных условиях.

Профессионализм должен быть всегда и везде. Мы обязаны качественно выполнять свою работу – независимо от погодных условий. Из-за жары тяжело было концентрироваться: помимо обычного напряжения, появились усталость и рассредоточение. Но мы справились, – поделился электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей Курьинского участка Змеиногорских МЭС Вадим Пищальников.

Начальник Романовского участка Алейских МЭС Иван Розенберг, в свою очередь, отметил, что осложняющие работу погодные условия – это ещё одна возможность проверить свои силы. На плечах электромонтёров лежит ответственность за электроснабжение тысяч людей, поэтому им необходимо быть способными оперативно анализировать обстановку и принимать верные решения.

В этом году соревнования посетили студенты Алтайского государственного технического университета, Алтайского государственного колледжа, Волчихинского политехнического колледжа и Благовещенского строительного техникума.

Учащиеся отметили, что участие в таких мероприятиях позволяет познакомиться с профессией электромонтёра и понять, насколько важна в работе каждая деталь.

Алтайкрайэнерго провело соревнования по профессиональному мастерству среди бригад электромонтёров по эксплуатации распределительных сетей. Фото предоставлено пресс-службой компании Алтайкрайэнерго.

Во время экскурсии по полигону учащиеся попробовали свои силы в проведении реанимационных мероприятий – им предложили пройти часть одного из этапов соревнований – отработку непрямого массажа сердца на специальном тренажёре.

Я очень благодарен за возможность побывать на соревнованиях. Видно, что компания заботится о своих сотрудниках. Специальность электромонтёра сложная, она требует постоянного повышения квалификации и улучшения навыков, готовности работать и руками, и головой. Именно поэтому я хочу начать работать в Алтайкрайэнерго, – рассказал студент третьего курса Благовещенского строительного техникума Никита Власов.

Отметим, 8 июня студенты Волчихинского политехнического колледжа и Благовещенского строительного техникума пообщались с генеральным директором АО «СК Алтайкрайэнерго» Сергеем Прибом в рамках круглого стола. Студенты задавали вопросы о трудоустройстве, особенностях работы в компании и развитии отрасли.

С Алтайкрайэнерго мы тесно сотрудничаем уже два года, наши студенты принимают участие во многих мероприятиях, являются амбассадорами компании. Посещение соревнований по профессиональному мастерству даёт им возможность больше узнать о задачах электромонтёра и оценить перспективы своего карьерного роста, – рассказала мастер производственного обучения Волчихинского политехнического колледжа Юлия Сдобникова.

В закрытии соревнований и церемонии награждения принял участие заместитель Председателя Правительства Алтайского края Александр Климин. Он подчеркнул, что в Алтайкрайэнерго год от года растут как уровень организации соревнований, так и уровень навыков участников.

Алтайкрайэнерго провело соревнования по профессиональному мастерству среди бригад электромонтёров по эксплуатации распределительных сетей. Фото предоставлено пресс-службой компании Алтайкрайэнерго.

Во время торжественного подведения итогов впервые была зачитана клятва молодого специалиста-энергетика. Её произнёс инженер производственно-технической службы филиала «Рубцовские МЭС» Александр Шишин. Сергей Приб обозначил – принесение клятвы должно стать традицией.

По итогам пяти дней соревнований заняли первое место и увезли на малую родину бригадный автомобиль ГАЗ-27527 «Соболь» сотрудники филиала «Новоалтайские МЭС». На вторую ступень пьедестала поднялись электромонтёры из Змеиногорских МЭС. Бронзу завоевали специалисты рубцовского филиала.