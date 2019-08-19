Алтайские чиновники не смогли отобрать у молодого врача пособие 200 тысяч рублей

Администрации Новоалтайска не удалось доказать в суде, что молодой врач, получившая пособие, но не отработавшая в местной больнице положенные пять лет, обязана вернуть пособие. Женщина пояснила на суде, что вынуждена была уволиться, так как ее ставку сократили, а зарплату сильно уменьшили.

Выплата против дефицита

Женщину приняли на работу городской больницы им. Литвиненко в 2016 году. Сначала врачом-стажером. Она была молодым специалистом и по ходатайству главврача получила единовременную выплату 200 тыс. рублей.

Деньги ей выделили из резервного фонда администрации Новоалтайска в соответствии со специальным порядком. Его в мэрии приняли для преодоления кадрового дефицита в горбольнице.

Однако в октябре 2018 года молодой врач уволилась из больницы, не проработав пять лет — а именно такой срок «отработки» предусматривал порядок предоставления выплаты. Раз порядок нарушен, в администрации предложили ей вернуть пособие. Она отказалась, после чего чиновники решили взыскать выплату через суд.

Горбольница имени Литвиненко в Новоалтайск. avatars.mds.yandex.net

Вынужденное увольнение

На суде врач объяснила, что фактически получила не 200 тыс. рублей, а только 176 тыс. Ведь 26 тыс. рублей были сразу перечислены на уплату подоходного налога.

Кроме того, она сказала, что вынуждена была уволиться. В середине 2018 года ее перевели на 0,75 ставки с зарплатой 9 628 рублей. Её лишили всех дополнительных надбавок и соответствующих выплат, которые полагались согласно заключенному трудовому договору от 2016 года.

Суду она предоставила информацию о своей зарплате. В судебном решение указано, что в сентябре 2016 года ей начислили 22 тыс. рублей, в марте 2017 года — 28,6 тыс. А после изменения условий труда в июле 2018 года — 14,7 тыс., в августе — 9,6 тыс., в сентябре — 13 тыс.

Что решил суд

Суд согласился с тем, что увольнение было вынужденным. Работодатель не обеспечил молодому врачу необходимые условия работы и социально-бытовые условия в соответствии с действующим законодательством, локальными актами, коллективным договором и настоящим трудовым договором.

Он отказался удовлетворять требования администрации о возврате единовременной выплаты в бюджет. Решение вынес Новоалтайский городской суд 7 августа, оно еще не вступило в силу.