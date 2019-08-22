Алтайский завод выплатил многомиллионный долг по зарплатам. Но не весь

21 августа работникам Алтайского моторного завода выплатили долги по заработной плате за июнь. Общая сумма выплат составила порядка 7 млн. рублей, сообщает министерство промышленности и энергетики Алтайского края.

Как ранее сообщал altapress.ru, из-за долгов по зарплате почти половина сотрудников Алтайского моторного завода не смогла выйти на работу. У людей не хватало денег даже на проезд. По словам председателя заводского профсоюза Максима Тыщенко, было написано 134 заявления по невыплатах.

Сотрудники последний раз получили деньги в июне за май. За июнь выплата пришла 21 августа, следовательно, предприятие по-прежнему должно выплатить зарплату за июль — также порядка 7 млн. рублей.

Что случилось с АМЗ?

Алтайский моторный завод 11 апреля признали банкротом за долги перед налоговой в размере почти 255 млн рублей. Годом ранее краевые власти заявляли, что концерн накопил более 100 млрд рублей долгов, главным образом перед «Внешэкономбанком». Сейчас там введено конкурсное производство. Власти намерены сохранить завод как машиностроительное предприятие.