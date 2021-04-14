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Работа и обучение

Более 30% россиян согласились работать за «черную» зарплату

На получение заработка «в конверте» согласились 36% россиян.

Зарплата. Кошелек.
Зарплата. Кошелек.
CC0

Это минимум за 12 лет, сообщает Superjob.ru.

Год назад получать черную зарплату хотели 46% опрошенных. Больше всего же согласных получать «серую» зарплату было в посткризисный 2009 год (60%).

Чаще всего утвердительный ответ на получение заработка «в конверте» давали россияне в возрасте 35−44 лет, а также мужчины по сравнению с женщинами, пишет bfm.ru. При этом чуть больше трети респондентов не согласны на такие условия и треть затруднились с ответом.

Между тем Алтайский край попал в последнюю десятку рейтинга зарплат среди провинциальных городов — 74 место из 81. Это самый низкий показатель среди других сибирских регионов.

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