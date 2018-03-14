Большинство барнаульцев в рабочее время тайно ищут другую работу

67% барнаульцев ищут работу, не увольняясь со старой. Половина из них не считает нужным сообщить об этом руководству. 25% объясняет это тем, что в такой ситуации появляется риск быть уволенным раньше, чем найдется подходящая вакансия. Кроме того, 15% опасаются, что потеряют выплаты, а каждый десятый боится испортить отношения с коллегами и руководством.

При этом 47% опрошенных ищут вакансии в рабочее время, а 54% откликаются на вакансии за рабочим компьютером. Но — только 10% рассказывают о поиске работы коллегам.

Большинство соискателей скрывают резюме от своего работодателя, используя для этого специальную функцию сайтов по поиску работы. И только 30% не боятся быть уличенными в поиске новой работы.

Ранее altapress.ru сообщал, что 83% соискателей думают, что найти работу по специальности сложно. Из них 39% заявили, что сделать это очень сложно, а 44% — скорее сложно. Только 3% опрошенных рассказали, что найти работу по специальности — легко.