Большинство барнаульцев в рабочее время тайно ищут другую работу

Барнаульцы предпочитают скрывать поиски новой работы от начальства и коллег, потому что опасаются, что в таком случае их уволят раньше срока. Чтобы избежать скандала в связи с увольнением, люди идут на некоторые хитрости. Об этом говорится в исследовании сайта Зарплата.ру.
67% барнаульцев ищут работу, не увольняясь со старой. Половина из них не считает нужным сообщить об этом руководству. 25% объясняет это тем, что в такой ситуации появляется риск быть уволенным раньше, чем найдется подходящая вакансия. Кроме того, 15% опасаются, что потеряют выплаты, а каждый десятый боится испортить отношения с коллегами и руководством.
При этом 47% опрошенных ищут вакансии в рабочее время, а 54% откликаются на вакансии за рабочим компьютером. Но — только 10% рассказывают о поиске работы коллегам.
Большинство соискателей скрывают резюме от своего работодателя, используя для этого специальную функцию сайтов по поиску работы. И только 30% не боятся быть уличенными в поиске новой работы.
Ранее altapress.ru сообщал, что 83% соискателей думают, что найти работу по специальности сложно. Из них 39% заявили, что сделать это очень сложно, а 44% — скорее сложно. Только 3% опрошенных рассказали, что найти работу по специальности — легко.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.