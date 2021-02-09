Число работающих россиян сократилось до рекордного минимума

Число занятых россиян к концу минувшего года уменьшилось до 70,77 млн человек, что является абсолютным минимумом с 2011 года, то есть за последние 10 лет — к такому выводу пришли эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

За пандемический год число трудящихся в РФ упало «сразу на 1,65 млн человек — в таком количестве рабочие места последний раз сокращались лишь во время финансового кризиса в 2009 году», говорится в обзоре.

FinExpertiza фиксирует — «работающее население сократилось в 67 из 85 российских регионов, особенно существенно число трудящихся упало в Мордовии, Марий Эл, Карачаево-Черкесии, Алтайском крае, Дагестане, Рязанской области, Коми, Новгородской области, Саратовской области и Архангельской области».

Между тем к 21 декабря 2020 года количество официально безработных жителей Алтайского края уменьшилось на 4,4 тыс. человек по сравнению с сентябрем. Тогда было зафиксировано максимальное значение — 40,6 тыс. человек.

Всего с начала года в службу занятости обратились 93,8 тыс. граждан, рассказала начальник регионального управления по труду Надежда Капура в ходе онлайн-форума на официальном сайте региона.

Бедность , безработица. СС0

Трудоустроиться удалось 42,7 тыс. человек, в том числе на общественные и временные работы — 9,7 тыс. человек.

В 2021 году на ликвидацию безработицы в краевом бюджете предусмотрели 89,3 млн рублей.

Что произошло

Российская экономика в феврале-марте 2020 года оказалась под мощным воздействием сразу двух негативных факторов — стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ее пагубного влияния на глобальную экономику, а также обвала цен на нефть, пишет «Росбалт». На этом фоне рубль существенно обесценился к доллару и евро.

Реагируя на ситуацию, правительство и Банк России последовательно вводили несколько пакетов мер по поддержке экономики и граждан.