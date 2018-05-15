Даже не пытайтесь провоцировать! Учимся управлять конфликтом с Владом Акишевым

Если отношения в коллективе не складываются, компания 100% окажется "за бортом". Невозможно завоевать рынок, если одна часть коллектива рада неудачам другой. Если на рабочем месте постоянно провоцируют. Втягивают в конфликт, бьют по самым открытым точкам, заставляют нервничать, делать глупости, принимать поспешные решения.

Поэтому уметь управлять конфликтом – значит открыть дорогу к большим деловым победам. Учиться этому нужно с опытным тренером. Только так! Ведь можно прочитать сотни книг, просмотреть столько же записей на ютубе, и в критический момент растеряться.

31 мая — 2 июня в Барнаул приедет один из самых востребованных бизнес-тренеров в России – Влад Акишев, с программой "Управление конфликтом". В нашем городе Влад постоянно сотрудничает с ТС "Мария-Ра", ТС "Аксиома", ТС "Новэкс", Ритейл-Сервис, Группой компаний "Русский Продукт" и др.

Трехдневный интенсивный тренинг "Управление конфликтом" специально создан для тех, кто постоянно общается и живет в зоне вероятного столкновения интересов. Обязательно - для топ-менеджеров, владельцев бизнеса, сотрудников и руководителей коммерческих подразделений. Влад Акишев учит использовать энергию конфликта в собственных целях, правильно действовать, переводить противостояние в конструктивное русло и выходить без потерь.

Влад Акишев. Замечание по теме: Влад Акишев оценивает пользу тренингов в окупаемости. Для программы "Управление конфликтом" он говорит о 15-кратной окупаемости уже за первые 3 месяца!

Влад работает с малой группой 25 человек. 80% времени тренер посвящает практическим тренировкам.

Влад Акишев,

бизнес-тренер:

— Навык сам по себе ничего не стоит, если человек не может его применить "под нагрузкой". Задача тренера - научить настолько хорошо, чтобы навык перемещался на уровень рефлекса. И тогда в сложных ситуациях навык используется автоматически.

В группе еще остались места. Поэтому вспомните собственные, текущие или прошлые конфликты. Подумайте, что бы изменилось, если "переиграть" ситуацию. Какую пользу можно извлечь сегодня. И – присоединяйтесь!

Узнать подробности и забронировать место на программу "Управление конфликтом" можно на сайте Магис Бизнес и по телефону +7(3852) 529-759